La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) manifestó su seria preocupación por la decisión de la Administración Municipal de Rionegro de declarar no disponible el estadio Alberto Grisales para la temporada 2026 del Fútbol Profesional Colombiano, una determinación comunicada el pasado 30 de diciembre, cuando el calendario y el fixture del campeonato ya habían sido sorteados y estructurados.

Leer también: Radamel Falcao regresa a Millonarios y revive la ilusión azul con “Un último baile”

Según indicó el ente rector de las competencias profesionales en Colombia, la medida afecta directamente la planeación del torneo y genera incertidumbre tanto para el club Águilas Doradas como para la organización general del campeonato, al tratarse de una decisión adoptada sin la debida anticipación ni coordinación institucional.

La Dimayor recordó que esta situación se suma a una serie de inconvenientes registrados en los últimos años en el escenario deportivo. Durante la temporada 2025, el cierre de la tribuna occidental del estadio Alberto Grisales ocasionó graves afectaciones operativas y económicas, especialmente por la disminución de ingresos por concepto de taquilla.

A ello se añade que, en el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas se vio obligado a trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo altos costos logísticos y financieros, con el fin de permitir la ejecución de obras de adecuación que finalmente no se llevaron a cabo.

Leer también: Luis Fernando Muriel, la mejor opción que le muestra el mercado a Junior

Pese a este panorama adverso, la Dimayor destacó el compromiso del club afiliado, que cumplió con el calendario deportivo y sostuvo de manera permanente sus programas de responsabilidad social y comunitaria. Estas iniciativas incluyen semilleros, fuerzas básicas y acciones institucionales con presencia en comunidades vulnerables, hospitales, geriátricos, escuelas de fútbol y clubes aficionados.

Finalmente, la entidad reiteró que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con criterios de planeación, oportunidad y coordinación entre las instituciones, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y estabilidad al fútbol profesional colombiano y a los clubes que lo integran.

Leer también: Los canteranos de Junior y Barranquilla FC que buscan suerte en otros clubes