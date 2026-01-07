La espera terminó para la afición de Millonarios. Radamel Falcao García volverá a vestir la camiseta del club capitalino, marcando así un emotivo regreso al equipo que siempre ha considerado como el de sus afectos.

Tras seis meses alejado de las canchas, dedicados a su familia, el delantero samario inicia una nueva etapa bajo el lema “The Last Dance”, una consigna que el club ha adoptado para celebrar este reencuentro.

Millonarios oficializó el anuncio con un video cargado de nostalgia en sus redes sociales acompañado del mensaje: “Y hay amores que merecen un último baile”.

X @MillosFCoficial Radamel Falcao regresa a Millonarios

Los hinchas estuvieron en ascuas durante las últimas horas, pues el equipo lanzaba varias “indirectas” en sus redes sociales, pero no había anunciado nada aún. Incluso, habían publicado: “El 9 a las 9″, y efectivamente a las 9 de la mañana de este miércoles 7 de enero fue anunciado ‘El Tigre’.

El 9 a las 9 ⏱️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

El último recuerdo de Falcao con la camiseta azul se remonta al 19 de junio, cuando anotó un gol de tiro libre en los minutos finales de un partido decisivo. Aunque la anotación no fue suficiente para evitar la eliminación del equipo.

Durante su primera etapa reciente en Millonarios, el atacante disputó 29 partidos oficiales entre 2024 y 2025, en los que aportó 11 goles. Sus anotaciones llegaron frente a rivales históricos y tradicionales del fútbol colombiano, ratificando su importancia en momentos clave y su conexión con la hinchada.

¿Cuándo volverá a jugar Falcao?

Pese a la expectativa por verlo nuevamente en el campo, el regreso del ‘Tigre’ no será inmediato. El delantero debe cumplir una sanción de cuatro fechas, impuesta anteriormente, aunque existe la posibilidad de que esta se reduzca a dos partidos si el club aplica los recursos contemplados en el reglamento disciplinario.

De mantenerse la sanción completa, Falcao reaparecería en el duelo ante Deportivo Cali. Si la reducción prospera, su regreso podría darse en el compromiso frente al Deportivo Pasto, en condición de visitante.