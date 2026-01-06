El delantero no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros este martes en la sesión previa a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará este miércoles al conjunto azulgrana y al Athletic Club en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí).

El atacante se ha quedado en el interior del complejo deportivo para realizar trabajo específico, aunque fuentes del club catalán han confirmado a EFE que se espera que pueda jugar contra el Athletic.

El resto de futbolistas desplazados a Arabia Saudí participaron con normalidad de la sesión dirigida por el entrenador Hansi Flick, incluido el central Ronald Araujo, que ha regresado a la expedición tras unas semanas de ausencia por problemas de salud mental.

Preguntado por el estado del uruguayo, el preparador alemán dijo en la rueda de prensa previa que su intención era hablar con el defensa después del entrenamiento para saber si se veía preparado para jugar, aunque admitió que utilizarlo no entraba inicialmente en sus planes.

Los únicos dos jugadores descartados oficialmente para el partido de este miércoles son los lesionados Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Andreas Christensen, que se quedaron en Barcelona para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.