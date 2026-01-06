El futbolista João Cancelo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que se hizo viral en redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas que ha recibido en los últimos meses y a propósito de su supuesta negociación con el Bracelona.

“Imagina cuánta gente no te soporta porque no escuchó tu versión de la historia”, escribió el lateral portugués.

La publicación aparece en un contexto clave para el jugador, cuando su posible retorno al FC Barcelona comienza a tomar forma. Desde hace semanas, el nombre de Cancelo ha estado rodeado de rumores relacionados con su salida del Al-Hilal y su regreso al club catalán, donde ya tuvo una etapa reciente.

Instagram jpcancelo Mensaje de João Cancelo

Fuentes cercanas a la negociación señalan que el Barcelona trabaja en un acuerdo de cesión hasta final de temporada, con el visto bueno tanto del futbolista como del club saudí. Incluso, se ha conocido que Cancelo aceptaría una reducción salarial significativa con el objetivo de facilitar la operación y volver a vestir la camiseta azulgrana.

Los expertos señalan que Cancelo aportaría versatilidad y experiencia, ya que puede desempeñarse por ambas bandas e incluso en zonas más adelantadas del campo.

En su anterior etapa en el Barcelona, durante la temporada 2023-2024, disputó más de 40 partidos oficiales, con un balance destacado en ataque, aunque también fue objeto de debate por su rendimiento defensivo.