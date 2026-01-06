Las emociones de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano vuelven a la Puerta de Oro del país. Los Caimanes de Barranquilla recibirán a los Vaqueros de Montería, en una serie de dos juegos que se disputarán este martes y miércoles, en el estadio Édgar Rentería, a partir de las 7 p. m.

En el duelo de esta noche, el lanzador de los reptiles será nada más y nada menos que el grandesligas Nabil Crismatt Abuchaibe.

El serpentinero barranquillero afrontará su segunda salida en la lomita del campeón de Colombia, que ya está clasificado a la final del torneo.

Caimanes cerró en la noche del domingo su serie como visitante en Montería con una apretada derrota 2-1 frente a Vaqueros, en duelo disputado en el estadio 18 de Junio de la capital cordobesa.

El resultado no representó un mayor contratiempo para la novena barranquillera, que ya aseguró anticipadamente su clasificación a la gran final y depende de una sola victoria en los compromisos restantes para confirmar el primer lugar del standing.

Tras ese compromiso, Caimanes mantiene el mejor récord del torneo con marca de 17-8, seguido por Tigres de Cartagena (13-12) a 4 juegos. Vaqueros es tercero con 11-14 a 6.0, mientras que Toros de Sincelejo cierra las posiciones con 9-16 a 8.

Fan fest de bienvenida

En el juego de hoy se vivirá por primera vez un Fan Fest en el estadio Édgar Rentería.

Desde las 5:00 p. m., el escenario se transforma “con activaciones de marcas aliadas, concursos y premios, inflables y actividades para los niños, música, entretenimiento y muchas sorpresas”, según información de la oficina de prensa de Caimanes.

“Queremos darle la bienvenida al 2026 con alegría, cercanía y pura energía caimanera, fortaleciendo el vínculo entre el equipo, nuestras marcas y toda la ciudad”, expresó el gerente de Operaciones y Eventos, Farid Pájaro.

Los beneficiarios de este Fan Fest son: abonados, boletería VIP, usuario de boletas de los sectores de Terrazas y las 200 primeras personas con boletería general.