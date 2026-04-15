El delantero atlanticense Luis Fernando Muriel no ocultó su frustración tras la derrota 1-0 del Junior frente a Cerro Porteño, en Asunción, por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un resultado que dejó un sabor amargo en el conjunto barranquillero por lo mostrado en el campo.

Muriel, que ingresó al minuto 76 cuando el marcador ya estaba en contra, poco pudo incidir en el trámite del compromiso disputado en el estadio General Pablo Rojas, conocido como ‘La Nueva Olla’, y al final del encuentro reconoció el golpe que significa irse sin puntos en un torneo de tanta exigencia.

“Es duro, porque vinimos a buscar el resultado y lastimosamente nos vamos con las manos vacías. Es importante sumar siempre en esta Copa, que si no puedes ganar, hay que tratar de empatar, y no se dio ninguna de las dos. Así que tristes por esta derrota”, afirmó Muriel en zona mixta.

🦈⚽“Bastante duro porque vinimos a buscar el resultado; lastimosamente, nos vamos con las manos vacías. El equipo creó las ocasiones para poder ganar este partido”. Luis Fernando Muriel, delantero de Junior.



📺Conéctate a nuestra señal de Win para ver #DespiertaWIN pic.twitter.com/9Jw7nAuLCl — Win Sports (@WinSportsTV) April 15, 2026

El atacante también analizó el desarrollo del partido y consideró que el equipo generó las opciones suficientes para haber obtenido un mejor resultado, especialmente en la primera mitad.

“Creamos ocasiones para ganar el partido. En el primer tiempo tuvimos un par. Creo que creamos las más claras en esa primera parte. Y luego en el segundo tiempo tuvimos otras dos para marcar. El equipo creo las ocasiones, compitió de la mejor manera, pero al final si no haces los goles pasan estas cosas, que si el rival sí es efectivo terminas perdiendo un partido que tenías en la mano”, concluyó.