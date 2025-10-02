A seis años del fallecimiento del reconocido astrologo Walter Molano, su legado sigue vigente trayendo con suerte a todo aquel que quiera escucharlo, a través de su sobrina Betty B. Mercado. Los apuntes de quien fuera una de las figuras más reconocida en el conocimiento de los astros trae nueva información actualizada para sus seguidores, o aquellos que quiera probar la suerte en el dinero.

Iniciando el mes de octubre, el horóscopo tiene un mensaje para cada signo en compañía de los números de la suerte a jugar en distintos juegos de azar, chances y loterías.

Aries

Energías renovadas te motivaran a cumplir tus planes. La llave para abrir la puerta al camino profesional serán la educación y la comunicación asertiva.

Números de la suerte: 12,4, 35

Tauro

Ante alianzas nuevas y decisiones económicas es mejor ser prudente. La generosidad será tu aliada en obtener buenas recompensas.

Números de la suerte: 18,8,20

Géminis

Cortarás con todo vínculo lleno de falsedad. La autoestima brillará de tu lado y en el amor descubrirás toda la autenticidad que necesitas.

Números de la suerte: 46, 8, 3.

Cáncer

En el amor evita enredos innecesarios, la vida amorosa requiere madurez y compromisos.

Números de la suerte:40, 3, 15

Leo

El amor va de la mano con la amistad, en ambas tendrá nuevas oportunidades.

Números de la suerte:24, 1, 12.

Virgo

Atraes lo que transmites, tendrás nuevas oportunidades en lo laboral y financiero.

Números de la suerte: 34, 27, 9

Libra

La perseverancia y la fortuna estarán de su lado. La economía y los proyectos avanzaran.

Números de la suerte: 7, 39, 44.

Escorpio

La salud primero, teniendo a la naturaleza como sanadora.

Números de la suerte:9, 45, 12.

Sagitario

Vientos de viajes internacionales se asoman a tu ventana. Pensar en grande te llevará al éxito.

Números de la suerte:23, 33, 15.

Capricornio

El equilibrio que busca tener en tu vida lo encontrarás en tu búsqueda espiritual.

Números de la suerte:38, 6, 17.

Acuario

El tiempo apremia y las inversiones y proyectos tendrán resultados. En la vida laboral y familiar su generosidad será de gran ayuda.

Números de la suerte:7, 13, 41.

Piscis

Si quieres alcanzar la meta deseada la disciplina será el camino. La paz y la pasión estarán equilibradas en el amor.

Números de la suerte:37, 3, 41.

