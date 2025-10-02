La superestrella mundial Louis Tomlinson lanzó su esperado nuevo single, ‘Lemonade’ a través de BMG.

Lea Oktobeer Fest al Río BAQ regresa con su segunda edición en el Malecón

La canción es una mezcla de guitarras funk, teclados brillantes y percusión orgánica que conduce a un estribillo cautivador. “Es tan amarga, tan dulce, solo necesito probarla un poco”.

Louis afirma: “Lo más importante era que el primer sencillo tuviera un sonido ambicioso. Tenía que ser grande y divertido. Para mí, “Lemonade” tiene una personalidad instantánea y natural. Al final, resultó ser la forma perfecta de comenzar este capítulo”.

La canción, que debutó como “Hottest Record” en BBC Radio 1, hace parte de su tercer álbum, ‘How Did I Get Here?’, que saldrá a la venta el 23 de enero de 2026.

Aquí Estos son los ganadores del Pizza Master 2025

“Lo resumo como ‘el disco que siempre merecí hacer’”, afirma. “Mi pan de cada día es la honestidad. Soy sincero y espero que eso se refleje en mi música. Sigo aprendiendo y mejorando como cantante y compositor. Me resulta imposible ser complaciente; no forma parte de mi vocabulario. Por primera vez, me permito ser el artista que siempre había deseado ser”.

Para su tercer álbum, Louis se ha esforzado al máximo como letrista, compositor e intérprete, sin reservarse nada en estas canciones. Aunque ciertamente no tiene nada que demostrar, está claro que sigue componiendo música, actuando y cantando como si se lo jugara todo.

En el estudio, su proceso creativo está impulsado por una creatividad inquieta y un ansia de exploración artística. En vivo, lo da todo en el escenario ante un público que llena salas y lo recibe con el mismo entusiasmo y energía. Como compositor, está profundizando más que nunca en quién es.

Además Festival Internacional de Coros ‘Un Mar de Voces’ 2025 empieza este jueves en Barranquilla y Puerto Colombia

En esta ocasión, Louis reunió algunas ideas iniciales en la campiña inglesa antes de trasladarse a Santa Teresa, en Costa Rica, durante tres semanas a principios de 2025 y junto a su principal colaborador y co-productor, Nico Rebscher (Aurora, Alice Merton), se sumergió en la composición y la grabación. La atmósfera que lo rodeaba fue fundamental para el trabajo resultante.

En definitiva, Louis se muestra sin complejos en el álbum y eso es innegable. “Todos los pasos que di para llegar hasta aquí fueron importantes. Necesitaba tener la confianza necesaria para convertirme en el artista que quería ser y crear un álbum que, con suerte, fuera grande, pero personal. Creo que lo conseguí”.

Tras conquistar el mundo como miembro de One Direction, Louis se presentó oficialmente como artista en solitario con Walls (2020). Calificado como «excelente» por Rolling Stone, su primer LP vendió más de 1.2 millones de copias en todo el mundo y alcanzó casi mil millones de reproducciones en total.

También ‘Noviembre’, la toma del Palacio de Justicia 40 años después

Dos años más tarde, subió de nivel con Faith In The Future (2022). El álbum alcanzó el #1 en el Reino Unido, España, Argentina y Bélgica, y entró en el Top 5 de la lista Billboard 200 de Estados Unidos, ocupando el número 2 en las listas Top Album Sales, Top Current Album Sales, Top Independent Albums y Top Vinyl Albums.

Louis ha brillado en colaboraciones como “Back To You” (con Bebe Rexha y Digital Farm Animals), certificada como platino, y “Just Hold On”, con Steve Aoki, certificada como oro. Más allá de una gran cantidad de premios, también se ha convertido en una figura destacada por su presencia en Family Guy o por competir en el codiciado partido de fútbol Soccer Aid con el equipo inglés. Además, ha lanzado The Away From Home Festival (que ya va por su quinta edición) en el cual es curador y headliner.

La gira Faith in the Future World Tour recorrió los cinco continentes y reafirmó su estatus como uno de los artistas en vivo más solicitados, agotando las entradas en 34 países y llenando estadios en cinco países, además de protagonizar un increíble regreso a casa en el O2 Arena de Londres.

Más ‘Los Extraños: Capítulo 2’ y una nueva oportunidad llena de terror

Logró otra hazaña extraordinaria y volvió a hacer historia al convertirse en el primer artista masculino solista en encabezar el cartel del Autódromo Hermanos Rodríguez F1 de Ciudad de México. En 2023, Louis estrenó el largometraje documental “All Of Those Voices”, que se proyectó en cines de 65 países y se estrenó en Londres, Tokio, Los Ángeles y Ciudad de México.