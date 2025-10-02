La capital del Atlántico se prepara para vivir nuevamente el Oktobeer Fest al Río BAQ, el festival cervecero más grande de la ciudad, que celebrará su segunda edición los próximos 3, 4 y 5 de octubre en el Malecón del Río, sector Rincón del Río, diagonal a la Aleta del Tiburón con entrada libre.

Lea Estos son los ganadores del Pizza Master 2025

El evento reunirá a más de 10 casas cerveceras artesanales, que ofrecerán una variada carta de sabores y estilos, acompañados de una amplia oferta gastronómica pensada para todos los gustos.

La experiencia se complementará con música en vivo de bandas locales, DJs invitados y charlas cerveceras para los aficionados y curiosos de la cultura cervecera.

Aquí Festival Internacional de Coros ‘Un Mar de Voces’ 2025 empieza este jueves en Barranquilla y Puerto Colombia

“Queremos consolidar este espacio como un punto de encuentro para los barranquilleros y visitantes, donde se combinen la cerveza artesanal, la gastronomía y la música en un ambiente seguro, divertido y lleno de buenas vibras”, señala Alberto Miranda, uno de los organizadores del festival.

El Oktobeer Fest al Río BAQ se perfila como una de las citas imperdibles de la agenda cultural y de entretenimiento de la ciudad, ofreciendo un ambiente relajado frente al río Magdalena para compartir con amigos y familia.

Además El irreverente humor de Snoopy y Charlie Brown cumple 75 años apuntando a nuevos formatos

Fechas y horarios:

Viernes 3 de octubre: 4:00 p.m. – 12:00 a.m.

Sábado 4 de octubre: 2:00 p.m. – 12:00 a.m.

Domingo 5 de octubre: 2:00 p.m. – 10:00 p.m.

También ‘Los Extraños: Capítulo 2’ y una nueva oportunidad llena de terror

La primera edición en 2024 dejó una huella imborrable en todos los asistentes, y este año llega recargada para convertirse en el festival cervecero insignia de la ciudad.