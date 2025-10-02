Colombia volvió a saborear uno de los festivales gastronómicos más esperados del año. El Pizza Master 2025, liderado por el influenciador gastronómico barranquillero Tulio Zuloaga, dio a conocer este miércoles el listado de las mejores pizzas del país, tras una semana en la que hornos, mesas y paladares no tuvieron descanso.

La búsqueda de las favoritas se realizó entre el 22 y el 28 de septiembre, periodo en el que los pizzeros y pizzeras del país lograron una cifra récord: 368.400 pizzas servidas, lo que representó un movimiento económico superior a los 9 mil millones de pesos, sumando además el consumo de bebidas.

“Gracias, gracias, gracias. Sin dudarlo, este fue uno de los eventos más increíbles en la historia del Master”, expresó Tulio, al destacar el impacto que tiene el festival no solo en el sector gastronómico, sino también en el apoyo al emprendimiento y a la economía local, propósito que ha marcado sus iniciativas desde el inicio.

El crecimiento también se reflejó en la participación del público. Este año se recibieron 85 mil votos válidos, un 30% más que en la edición anterior.

Los comensales fueron los grandes protagonistas, pues con sus votos eligieron las propuestas más creativas, en las que los ingredientes locales y la autenticidad de cada chef marcaron la diferencia. Periodistas, viajeros y especialistas se encargaron de supervisar y certificar la experiencia en cada ciudad.

“Felicitaciones a quienes están en los listados y felicitaciones también a los que no están porque todos fuimos ganadores de esta enorme revolución”, puntualizó Tulio.

Propuestas ganadoras

Barranquilla:

Tropique

Enzo Terraza

Tomatina

Loe Café

Atávica





Cartagena y Bolívar:

Cartagena:

Da Pietro

Luchiana Pizza

Rooftop By Listo

Sorrentina en Panorámica

Soho Pizza

Tesorito:

Francisco’s Pizza y Pasta (Turbaco)

Santa Marta:

La Fresca Trattoria

La Muzzeria

Artesanal Restobar

Tutto Delizioso

Celia Pizzería

Tesorito:

The Beer Garden (Rodadero)





Montería y Córdoba:

Montería:

Don Elías

Vesta Food

Cannoli

Romano Pizza y Pasta

Agape Bakery Café

Tesorito:

Baruka (Lorica)

Villavicencio y Meta:

Villavicencio:

Avemaría

Restaurante La Dicha

Pizzareto

The Máster Pizza

Donato Pizzería

Acacías:

La Vida es Bella

Tesorito:

Ciabatta Pizzería (Restrepo)

Pereira y Risaralda:

Pereira:

Drive Pizza

La Caverna Del Oso

Italian Pizza & Pasta

Sicilia Ristorante

Cíao Pizza

Tesorito:

Verona Pizzería (Santa Rosa de Cabal)

Manizales:

Brasaos Artesana

Drive Pizza

Adictta Pizza

Verona Pizzería

Popayán:

Vale Vela Pizza

Don Hidalgo

La Calera

Fortunata Trattoria

El Sabio Gastrobar

Neiva:

Pizza Box

Grazzia Pizzería

Napole’s Pizza

Positano Cocina Italiana

Casa Momentos

Florencia:

Artesanos Pizza Laboyana

Dante

Salvatore Restaurant

La Pizzería Express

Helena’s Pizzería – Dos Bocados (Empate)

Medellín y Antioquia:

Medellín:

Pizzaiolo

Pane e Pomodoro

Hasta La Pizza Baby

D’Lucca

Filipo Pizzeria

Cercanías:

Red House (Copacabana)

Restaurante Corrientes (Envigado)

Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)

Antonella’s Pizza (Sabaneta)

Oriente:

Volare Pizza e Pasta (San Antonio de Pereira)

Tacabanda (El Retiro)

Pizzas Con Sentido (Rionegro y La Ceja)

Orientinni (Carmen de Viboral, Santuario y Marinilla)

Pizzas Sam & Co. (Guarne)

Tesoritos:

Pizzarella (Girardota)

La Plazuela Pizzería (Santa Fé de Antioquia)

Bogotá y Cundinamarca:

Bogotá:

Pizzarola

Pizza a la Piedra

Clandestine Pizza

Indizio

Pepe y Roni

Villeta:

Julietta Cocina De Autor

Cajicá:

Terra

Chía:

Ripiena Restaurante Bistro

Tesorito:

La Morella (Zipaquirá)

Cali y Valle del Cauca:

Cali:

Viva L’ Italia

Artesana Pizza

El Castillo Artesano

La Ñapa

Constantina Pizzería

Tesoritos:

Oporto Lunch (Palmira)

Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)

Casa Vittoria Pizzería (Dapa)

Bucaramanga y Santander:

Bucaramanga:

Radioactiva

Matera Pizza e Vino

Terra Patagonia

Caprichos – Quicio

Necio Gastrobar

Girón:

Stay Fresko Pizzería

Floridablanca:

Pizzarrón

Tesorito:

Paul’s Pizza (Piedecuesta)

Barrancabermeja:

Pixco & Valentina

Pachos Pizza

Caprichos – Quicio

Ibagué:

Oso Pizza

Positano Cocina Italiana

La Barra Crea Tu Pizza

Franco Pizzería Italiana

Casa Loto Café

Yopal:

Tinta y Tinto Express

Terraza Club Colombia

Trattoria