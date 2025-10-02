Colombia volvió a saborear uno de los festivales gastronómicos más esperados del año. El Pizza Master 2025, liderado por el influenciador gastronómico barranquillero Tulio Zuloaga, dio a conocer este miércoles el listado de las mejores pizzas del país, tras una semana en la que hornos, mesas y paladares no tuvieron descanso.
La búsqueda de las favoritas se realizó entre el 22 y el 28 de septiembre, periodo en el que los pizzeros y pizzeras del país lograron una cifra récord: 368.400 pizzas servidas, lo que representó un movimiento económico superior a los 9 mil millones de pesos, sumando además el consumo de bebidas.
“Gracias, gracias, gracias. Sin dudarlo, este fue uno de los eventos más increíbles en la historia del Master”, expresó Tulio, al destacar el impacto que tiene el festival no solo en el sector gastronómico, sino también en el apoyo al emprendimiento y a la economía local, propósito que ha marcado sus iniciativas desde el inicio.
El crecimiento también se reflejó en la participación del público. Este año se recibieron 85 mil votos válidos, un 30% más que en la edición anterior.
Los comensales fueron los grandes protagonistas, pues con sus votos eligieron las propuestas más creativas, en las que los ingredientes locales y la autenticidad de cada chef marcaron la diferencia. Periodistas, viajeros y especialistas se encargaron de supervisar y certificar la experiencia en cada ciudad.
“Felicitaciones a quienes están en los listados y felicitaciones también a los que no están porque todos fuimos ganadores de esta enorme revolución”, puntualizó Tulio.
Propuestas ganadoras
Barranquilla:
Tropique
Enzo Terraza
Tomatina
Loe Café
Atávica
Cartagena y Bolívar:
Cartagena:
Da Pietro
Luchiana Pizza
Rooftop By Listo
Sorrentina en Panorámica
Soho Pizza
Tesorito:
Francisco’s Pizza y Pasta (Turbaco)
Santa Marta:
La Fresca Trattoria
La Muzzeria
Artesanal Restobar
Tutto Delizioso
Celia Pizzería
Tesorito:
The Beer Garden (Rodadero)
Montería y Córdoba:
Montería:
Don Elías
Vesta Food
Cannoli
Romano Pizza y Pasta
Agape Bakery Café
Tesorito:
Baruka (Lorica)
Villavicencio y Meta:
Villavicencio:
Avemaría
Restaurante La Dicha
Pizzareto
The Máster Pizza
Donato Pizzería
Acacías:
La Vida es Bella
Tesorito:
Ciabatta Pizzería (Restrepo)
Pereira y Risaralda:
Pereira:
Drive Pizza
La Caverna Del Oso
Italian Pizza & Pasta
Sicilia Ristorante
Cíao Pizza
Tesorito:
Verona Pizzería (Santa Rosa de Cabal)
Manizales:
Brasaos Artesana
Drive Pizza
Adictta Pizza
Verona Pizzería
Popayán:
Vale Vela Pizza
Don Hidalgo
La Calera
Fortunata Trattoria
El Sabio Gastrobar
Neiva:
Pizza Box
Grazzia Pizzería
Napole’s Pizza
Positano Cocina Italiana
Casa Momentos
Florencia:
Artesanos Pizza Laboyana
Dante
Salvatore Restaurant
La Pizzería Express
Helena’s Pizzería – Dos Bocados (Empate)
Medellín y Antioquia:
Medellín:
Pizzaiolo
Pane e Pomodoro
Hasta La Pizza Baby
D’Lucca
Filipo Pizzeria
Cercanías:
Red House (Copacabana)
Restaurante Corrientes (Envigado)
Ricotta Sibarita Pizzería (Bello)
Antonella’s Pizza (Sabaneta)
Oriente:
Volare Pizza e Pasta (San Antonio de Pereira)
Tacabanda (El Retiro)
Pizzas Con Sentido (Rionegro y La Ceja)
Orientinni (Carmen de Viboral, Santuario y Marinilla)
Pizzas Sam & Co. (Guarne)
Tesoritos:
Pizzarella (Girardota)
La Plazuela Pizzería (Santa Fé de Antioquia)
Bogotá y Cundinamarca:
Bogotá:
Pizzarola
Pizza a la Piedra
Clandestine Pizza
Indizio
Pepe y Roni
Villeta:
Julietta Cocina De Autor
Cajicá:
Terra
Chía:
Ripiena Restaurante Bistro
Tesorito:
La Morella (Zipaquirá)
Cali y Valle del Cauca:
Cali:
Viva L’ Italia
Artesana Pizza
El Castillo Artesano
La Ñapa
Constantina Pizzería
Tesoritos:
Oporto Lunch (Palmira)
Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)
Casa Vittoria Pizzería (Dapa)
Bucaramanga y Santander:
Bucaramanga:
Radioactiva
Matera Pizza e Vino
Terra Patagonia
Caprichos – Quicio
Necio Gastrobar
Girón:
Stay Fresko Pizzería
Floridablanca:
Pizzarrón
Tesorito:
Paul’s Pizza (Piedecuesta)
Barrancabermeja:
Pixco & Valentina
Pachos Pizza
Caprichos – Quicio
Ibagué:
Oso Pizza
Positano Cocina Italiana
La Barra Crea Tu Pizza
Franco Pizzería Italiana
Casa Loto Café
Yopal:
Tinta y Tinto Express
Terraza Club Colombia
Trattoria