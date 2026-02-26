El legado astrológico de Walter Mercado sigue vigente a través de sus escritos, los cuales son compartidos por su sobrina, Betty B. Mercado, diariamente con seguidores. Para este jueves 26 de febrero, el universo trae mensajes específicos para cada signo del zodiaco junto con posibles combinaciones de números de la suerte que podrían atraer prosperidad y buena fortuna.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries sentirá un regreso del pasado que puede aclarar asuntos del corazón, mientras reorganiza ideas y proyectos que había dejado en pausa. Los números asociados con una posible buena racha son 3, 17 y 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro debe poner especial atención en lo económico, revisando contratos y gastos para evitar tropiezos financieros. Los astros señalan como claves para la suerte los números 6, 14 y 32.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La jornada será ideal para comunicarse con cuidado: revisar antes de enviar mensajes puede prevenir malentendidos. Además, retomar proyectos creativos traerá beneficios. Sus números de la suerte son 5, 11 y 26.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía de este día insta a los Cáncer a fortalecer lazos familiares y a encontrar equilibrio mediante el descanso. Los números que podrían favorecerlos son 2, 18 y 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este digno vivirá una jornada propicia para ajustar detalles personales o profesionales y reconectar con contactos importantes. La fortuna podría acercarse con los números 7, 21 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será la carta bajo la manga para Virgo este jueves: revisar rutinas y documentos podría traer ventajas. Sus números afortunados son 4, 12 y 30.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra podría encontrar soluciones contundentes si retoma conversaciones aplazadas con tacto y diplomacia. Las cifras que acompañan esta energía son 9, 16 y 28.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La reflexión será esencial para Escorpio, sobre todo en relaciones personales y metas por alcanzar. Los números de la suerte para este signo son 1, 13 y 27.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario tendrá un día que exige flexibilidad y atención a los detalles, pues así evitará tropiezos. La curiosidad también le abrirá puertas. Sus números de la suerte son 8, 20 y 31.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Para Capricornio, expresarse con claridad evitará malentendidos y permitirá convertir pequeñas mejoras en grandes progresos. Los números sugeridos son 10, 15 y 34.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La atención a la comunicación, especialmente en proyectos grupales, será clave para Acuario. Los números afortunados bajo esta influencia son 11, 22 y 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis sentirá una fuerte conexión emocional que lo invitará a cerrar etapas y confiar en su intuición. Los números que podrían resonar con su energía son 0, 19 y 25.