El cantante puertorriqueño Bad Bunny llegó a comienzos de esta semana a Sídney, Australia, donde se presentará en el ENGIE Stadium el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, como parte de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Australia es el tercer país que ‘el Conejo Malo’ visita tras el éxito de su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl, el pasado 8 de febrero.

Agencia EFE Bad Bunny durante la presentación en el Super Bowl.

Además de los conciertos que ha brindado en las últimas semanas en diferentes países, el nombre de Bad Bunny se ha mantenido en tendencia en redes sociales por cuenta de una posible reconciliación con una de sus exnovias.

Se trata de la también puertorriqueña Gabriela Berlingeri, de 32 años, quien ganó notoriedad a nivel internacional hace más de cinco años por su noviazgo con el intérprete de ‘Titi me preguntó’, entre 2017 y 2022.

Aunque no existe confirmación oficial, la presencia de Gabriela en eventos importantes, como los Premios Grammy, y algunas publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como señales de cercanía.

Hace tan solo una semana fueron captados juntos en un restaurante de Brasil, donde Bad Bunny tuvo dos conciertos.

Bad Bunny junto a Gabriela en Brasil pic.twitter.com/RbLYPwxuFJ — Indie 505 (@Indie5051) February 19, 2026

Esta semana también fueron vistos en una playa de Sídney, acompañados por varios miembros del equipo del artista. Las imágenes se volvieron rápidamente virales en redes sociales.

Bad Bunny and Gabriela Berlingeri on a beach in Sydney, Australia. 🤍 pic.twitter.com/w8pw0pMCEr — Access Bad Bunny 🇦🇺🐨 (@AccessBadBunny) February 25, 2026

Esto confirma que Gabriela Berlingeri ha estado acompañando al cantante en sus compromisos de trabajo, lo que hace pensar a los fanáticos que han decidido darse una nueva oportunidad en el amor juntos.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre las especulaciones, guardando la misma discreción que tuvieron en su primer noviazgo.

Tras sus conciertos en Australia, Bad Bunny llevará su gira a Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.