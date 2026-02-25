La cuenta regresiva para los seguidores de Bridgerton está a punto de llegar a su fin.

La segunda parte de la cuarta temporada aterrizará en la plataforma con los capítulos que cerrarán la historia de Benedict y Sophie, una de las tramas más esperadas por los fans del drama romántico de época.

Los nuevos episodios prometen resolver los interrogantes que dejó la primera entrega y profundizar en el intenso romance que ha marcado esta temporada.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton?

Los capítulos finales se lanzan el jueves 26 de febrero de 2026. Ese día estarán disponibles los episodios 5, 6, 7 y 8, completando así el arco narrativo basado en la novela An Offer from a Gentleman, escrita por Julia Quinn.

En esta entrega, la historia gira alrededor del romance entre Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, y Sophie Baek, personaje encarnado por Yerin Ha.

La trama sigue el vínculo entre un heredero de la alta sociedad y una joven trabajadora que oculta su identidad bajo el misterio de la “Dama de Plata” durante el baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton.

Los episodios finales explorarán las consecuencias de esa relación prohibida, marcada por las diferencias sociales y los prejuicios de la época. El contraste entre el deber familiar y los sentimientos personales será clave en el desenlace.

¿A qué hora se estrenan los nuevos episodios de Bridgerton?

Como es habitual, la serie se estrenará exclusivamente en Netflix y los capítulos estarán disponibles según el horario internacional estándar de la plataforma, que suele liberar sus contenidos en la madrugada.

LIAM DANIEL/NETFLIX Bridgerton. (L to R) Yerin Ha as Sophie Baek, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 404 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025

Por ello, el horario puede variar según el país, por lo que se recomienda verificar la hora exacta en su región. En Colombia está prevista a las 3 de la mañana.