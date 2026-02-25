Una de las tareas del hogar que pueden convertirse en un verdadero desafío es el lavado de la ropa. Para muchos esta labor es considerada todo un arte doméstico, pues cuando se trata de mantener impecables las prendas de vestir existe todo un protocolo, que va desde seleccionarlas, saber que productos utilizar y cuánto tiempo debe permanecer en la lavadora.

Para determinar el uso correcto que se le debe dar a una prenda es importante conocer el tipo de tela, color y calidad. De esta manera, puede considerar cuál es el ciclo adecuado al momento de lavar la prenda en una lavadora o si por el contrario sería más beneficioso hacerlo a mano.

Pero si de ahorrar agua y energía se trata, las personas optan por seleccionar el modo de lavado rápido que ofrecen las lavadoras, y es que quien no quisiera salir de la una tediosa tarea de una manera sencilla; sin embargo, esta podría no ser la mejor opción si el propósito es retirar manchas y eliminar olores.

De acuerdo con la científica Mary Gagliardi, el ciclo de lavado rápido puede funcionar para prendas poco usadas, eliminando el polvo superficial, pues no es suficiente para alcanza una limpieza profunda en la que se pueda eliminar ratos de suciedad y sudor.

La experta explicó para ‘The Spruce’, que en este ciclo de lavado las prendas pueden conservar malos olores y hasta desgastar su suavidad. Además, destacó que en el lavado rápido la prensa permanece menos tiempo en contacto con el agua y el jabón por lo que es muy probable que las manchas y suciedad permanezcan. En el caso de sábanas y toallas el detergente no logra penetrar adecuadamente las fibras y debido a eso puede conservar malos olores.

Es por ello, que para un lavado constituido por prendas de uso diario es ideal hacerlo en el ciclo normal, el cual consta de al menor 50 minutos.

“Un ciclo de lavado normal está diseñado para artículos de uso diario y debe ser la configuración predeterminada para la mayoría de los consumidores”, indicó Kimberly Romine, científica de cuidado de telas de P & G.

Gagliardi también recomienda no sobrecargar el tambor de la lavadora, así como elegir la cantidad correcta de detergente. Otro truco importante al momento de tratar una mancha difícil, es enjuagar con un quita manchas previo al lavado en máquina.

Además, es importante tener un buen uso de la lavadora como limpiar los filtros, mantener abierta la tapa abierta para evitar malos olores.