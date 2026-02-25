La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

Lea Filtran el posible juego gratis de PlayStation Plus para marzo 2026

El laborioso proceso comenzó hoy después de que las malas condiciones meteorológicas en el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, provocaran su aplazamiento el martes.

Artemis II estaba programada para enviar a cuatro astronautas a la órbita lunar el 6 de marzo, después de que fallos en la primera prueba en frío impidieran el lanzamiento en febrero.

Pero la detección de problemas en el suministro de helio del cohete durante el fin de semana llevaron a los expertos a ordenar su desmontaje y traslado hacia el hangar para revisarlos.

Aquí Así funciona el efecto rebote en la obesidad

La NASA informó en un comunicado que aún preserva intacta la ventana de lanzamiento de abril a la espera de que se conozcan los resultados de las tareas de reparación.

El recorrido hacia el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), de unos 6,4 kilómetros, podría tomar hasta 12 horas.

Una vez de regreso en el hangar, los equipos comenzarán de inmediato a instalar plataformas para acceder al área donde se detectó interrupción en el flujo de helio en el cohete.

Además Rachel Reid, autora de ‘Heated Rivalry’, retrasa el nuevo libro de la saga hasta 2027

El helio se utiliza para purgar los motores, así como para presurizar los tanques de hidrógeno líquido y oxígeno líquido.

Los sistemas funcionaron correctamente durante ambos ensayos generales con carga de combustible realizados en febrero.

Sin embargo, durante una operación rutinaria de represurización en la noche del sábado 21 de febrero, el equipo no logró establecer el flujo de helio a través del vehículo.

También László Krasznahorkai, último nobel de literatura: “El apocalipsis ya está sucediendo”

La NASA está investigando posibles fallas, pero el acceso y la reparación de cualquiera de estos problemas solo pueden realizarse en el VAB.

Artemis II será la misión encargada de enviar a los primeros humanos a la órbita lunar en más de medio siglo, aunque no contempla un alunizaje.

Ese hito recaerá en Artemis III, actualmente programada para no antes de 2028, que supondrá el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972.

Más ‘Resident Evil Requiem’: Las dos caras del terror