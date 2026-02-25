Hay rumores entre los suscriptores de PlayStation Plus que este miércoles se sabría de una nueva filtración que asegura que el primer título gratuito del mes en el nivel Essential sería PGA Tour 2K25.

Esta es una noticia que ha provocado opiniones divididas dentro de la comunidad. La información proviene del conocido insider billbil-kun, colaborador habitual del portal Dealabs y reconocido por anticipar correctamente los juegos mensuales del servicio en múltiples ocasiones.

PGA Tour 2K25 vs PGA Tour 2K23

Aunque la compañía aún no ha hecho oficial el anuncio, el filtrador señala que la confirmación llegaría el 25 de febrero de 2026, siguiendo el patrón habitual de Sony de revelar los títulos el último miércoles previo al primer martes del mes.

Si la información resulta correcta, el simulador deportivo encabezaría el catálogo del nivel Essential para usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4.

La posible incorporación de un juego de golf como principal atractivo del mes no ha generado entusiasmo generalizado. Parte de los usuarios esperaba un título con mayor peso comercial o impacto mediático para abrir el catálogo de 2026.

En foros y redes sociales, algunos suscriptores consideran que el nivel Essential ha perdido fuerza frente a las propuestas de Extra y Premium, mientras otros valoran la variedad que supone incluir géneros deportivos menos habituales.

Mientras se especula sobre las nuevas incorporaciones, la plataforma actualizó la sección “Última oportunidad para jugar”, confirmando que varios títulos dejarán el catálogo de Extra y Premium el 17 de marzo de 2026.

Entre los juegos que saldrán del servicio se encuentran:

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved

Circus Electrique

Paradise Killer

Una vez superada la fecha límite, estos títulos solo podrán disfrutarse mediante compra directa en la tienda digital.