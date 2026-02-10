Apple podría adelantar una de sus presentaciones más esperadas del año. De acuerdo con reportes recientes de medios especializados, la compañía estaría preparando el lanzamiento del iPhone 17e para febrero.

La información señala que la empresa presentaría el dispositivo mediante un comunicado oficial, sin evento presencial, siguiendo una estrategia similar a la utilizada en lanzamientos anteriores de la serie “E”, orientada a reducir costos y acelerar la llegada al mercado.

La línea “E” de Apple se ha posicionado como una opción para usuarios que desean tecnología actualizada sin pagar el valor de los modelos premium. El iPhone 17e continuaría esta tendencia, manteniendo un equilibrio entre rendimiento, diseño y precio.

iPhone 16e vs iPhone 17e

Analistas destacan que la estrategia busca atraer a nuevos usuarios y fortalecer la presencia de Apple en mercados sensibles al costo. Según las filtraciones, el iPhone 17e conservaría una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, ofreciendo buena calidad de imagen y eficiencia energética. A diferencia de otros modelos recientes, el equipo mantendría el notch tradicional, descartando por ahora la incorporación de Dynamic Island.

Uno de los cambios más relevantes sería la incorporación de MagSafe, lo que habilitaría carga inalámbrica magnética de hasta 25 W. Esta función estaría presente por primera vez en un modelo “E”.

En cuanto al desempeño, el dispositivo integraría el procesador A19, preparado para soportar funciones de Apple Intelligence, optimización energética y futuras actualizaciones del sistema operativo.

En el apartado fotográfico, Apple mantendría una cámara principal de 48 megapíxeles, priorizando calidad en lugar de múltiples sensores. La cámara frontal podría mejorar hasta los 18 megapíxeles, incorporando funciones avanzadas como Center Stage para videollamadas.

Se rumora que Apple lanzará el iPhone 17e con estas nuevas características al parecer el 19 de febrero

Aunque Apple no ha confirmado cifras oficiales, expertos señalan que el iPhone 17e se ubicaría por debajo del precio base del iPhone 17. Esto permitiría mantenerlo como una opción competitiva frente a otros fabricantes. El precio estaría en $2.600.000.