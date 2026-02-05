El diseño filtrado del nuevo iPhone 18 Pro ya comenzó a circular en las redes causando un gran debate respecto a la innovación estética. Los usuarios se cuestionan si realmente se debe priorizar el cambio físico sobre la funcionalidad del dispositivo.

Ante ello, la compañía parece haber consolidado una fórmula que pone en primer plano la experiencia del usuario por encima del impacto visual, esto tras años de rediseños y experimentos con materiales de alta calidad.

De acuerdo con filtraciones de Fixed Focus Digital y Applesfera, la próxima generación de Apple no presentará cambios disruptivos a la vista. Aunque para algunos esto signifique “más de lo mismo”, lo cierto es que el éxito masivo en ventas de la serie iPhone 17 ha validado la teoría de no tocar lo que ya funciona.