En una ciudad donde el alto costo de la canasta básica continua afectando a millones de personas, la plataforma de mercados de predicción en criptomonedas Polymarket anunció una iniciativa que no ha pasado desapercibida. Se trata de la apertura de lo que la compañía describe como la primera tienda de comestibles gratuita en Nueva York, una propuesta que mezcla apoyo social y presencia de marca.

Lea más: Cuatro obras del arquitecto Rogelio Salmona fueron postuladas como patrimonio de la Unesco

De acuerdo con información divulgada por la propia empresa en sus redes sociales, el proyecto consistirá en un establecimiento físico denominado ‘The Polymarket’, cuya apertura está prevista para el 12 de febrero de 2026 al mediodía. El espacio permanecerá en funcionamiento, al menos, hasta el 15 o 16 del mismo mes.

La compañía explicó que los estantes estarán completamente surtidos y que cualquier persona podrá acceder a los alimentos sin necesidad de realizar compras, registrarse o cumplir algún tipo de afiliación. El objetivo, según Polymarket, es ofrecer un alivio temporal a la comunidad en un contexto de presión económica.

Asimismo, como parte de esta iniciativa, la plataforma confirmó la firma de un contrato de arrendamiento para el local donde operará la tienda y anunció la donación de un millón de dólares al Food Bank For New York City, una de las organizaciones más importantes de la ciudad en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Estos recursos estarán destinados a fortalecer programas comunitarios como comedores sociales y despensas.

Ver más: iOS 26.3: Apple revela novedades y pistas sobre nuevos Mac

Aunque la propuesta se presenta como un esfuerzo de apoyo social, también ha sido interpretada como una estrategia para ganar visibilidad en un mercado altamente competitivo. Días antes, una empresa similar, Kalshi, realizó en Manhattan una activación en la que entregó hasta 50 dólares en productos gratuitos por persona dentro de un supermercado, lo que generó largas filas y amplia atención mediática.

After months of planning, we're excited to announce 'The Polymarket' is coming to New York City.



New York's first free grocery store.



We signed the lease. And we donated $1 million to Food Bank For NYC — an organization that changes how our city responds to hunger. 🧵 pic.twitter.com/BGMCWUMz8n — Polymarket (@Polymarket) February 3, 2026

La iniciativa de Polymarket ha provocado opiniones divididas. Algunos expertos consideran que llevar una marca digital al espacio físico, con impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, puede mejorar la percepción pública y fortalecer el vínculo con la comunidad local.

No obstante, el anuncio coincide con un momento en el que se intensifican los debates regulatorios en Nueva York y otros estados sobre los mercados de predicción, incluyendo propuestas legislativas que buscan un mayor control y supervisión de este tipo de plataformas financieras.

Lea también: TikTok dice que es “categóricamente falso” que tenga un diseño adictivo, como afirma la Comisión Europea

Finalmente, mientras algunos sectores ven la acción como una maniobra de marketing más que como un compromiso social de largo plazo, lo cierto es que la iniciativa ha puesto sobre la mesa una forma poco convencional de combinar tecnología financiera y activación comunitaria en una de las ciudades más influyentes del mundo.