En un episodio anterior de La casa de los famosos Colombia la participante Mariana Zapata aseguró frente a las cámaras del reality que el exfutbolista Faustino Asprilla, conocido como el ‘Tino’, le habría escrito mensajes privados por Instagram.

Expertos revelan el tiempo indicado en que debe poner la lavadora para que la ropa quede limpia

Las canciones más famosas producidas por Kike Santander: ‘Por amarte así’, de Cristian Castro y ‘Arrasando’ de Thalía, en la lista

Versatilidad y suave textura, entre las cualidades del camarón que lo mantienen popular en todo el mundo

Este comentario obviamente encendió las redes sociales, pues de este tema se hablaba por el ingreso de Lady Noriega, hecho que revivió antiguos comentarios sobre su pasado sentimental con el exfutbolista.

Durante la transmisión 24/7 del programa, Mariana lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “‘El Tino’ me escribe a mí, hay niveles de niveles y si supieran todo lo que me ha escrito…”. La declaración generó una ola inmediata de reacciones en redes sociales.

Usuarios comenzaron a especular sobre la naturaleza de los mensajes y el tipo de vínculo que podría existir entre ambos. Pero, la discusión no se quedó dentro del reality. El tema llegó hasta el programa matutino ‘Buen día, Colombia’, donde fue invitado Albeiro Zapata, padre de Mariana.

Durante la entrevista, el hombre aseguró que mantiene una relación cercana y transparente con su hija. “Somos demasiado buenos amigos y todo lo que pasa, yo lo sé”, afirmó.

Según relató, fue la propia Mariana quien en su momento le mostró los mensajes recibidos. “Ella me pide consejos… ‘papi, mira lo que me habló’”, recordó. Cuando se enteró que era Tino le dijo que: “con esa persona no”.

Asimismo, el señor dijo que hasta donde sabía ella lo había dejado en “visto”. Albeiro Zapata recalcó que, aunque aconseja a su hija, respeta plenamente sus decisiones. “Ella me pide consejos, pero la decisión es de ella”, señaló.

Los seguidores están esperando la reacción del exfutbolista a los comentarios hechos por Mariana.