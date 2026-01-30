Un inusual momento vivido en La casa de los famosos Colombia 3 se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del reality.

Manuela Gómez y Mariana Zapata afirmaron haber experimentado una sensación extraña dentro de una de las habitaciones, lo que despertó especulaciones y provocó miles de reacciones en plataformas digitales.

El hecho ocurrió en medio de un ambiente cargado de tensión, luego de una prueba exigente que dejó a varios concursantes emocionalmente afectados.

Gómez y Mariana compartieron con sus compañeros que, durante la noche, sintieron que no estaban solas en la habitación. Según comentaron, el ambiente se tornó incómodo y les generó temor, al punto de cuestionarse si se trataba de una sugestión o de algo más.

Otras habitantes, como Yuli Ruiz, manifestaron haber tenido sensaciones parecidas, lo que fortaleció la versión de un episodio fuera de lo común dentro del programa.

De acuerdo con los testimonios, una de las participantes aseguró haber percibido movimientos cerca de las camas, mientras que otra afirmó haber visto una figura oscura desplazándose en el lugar. Estas declaraciones fueron compartidas durante una conversación grupal que rápidamente captó la atención de la audiencia.

Las concursantes reconocieron que el cansancio y el estrés podrían haber influido en sus percepciones, aunque no descartaron por completo que se tratara de un hecho inusual.

Sin embargo, se conoció que pudo haberse tratado de JuandaCaribe que tenía que asustar a sus compañeros.