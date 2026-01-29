Se estremece el mundo vallenato, hay una noticia que tiene que ver con la organización musical de Elder Dayán Díaz, uno de los artistas más importantes del presente de este género musical.

Su mánager Carlos Bloom, luego de permanecer dos años al frente de la organización artística del hijo de Diomedes Díaz, presentó su renuncia. La salida de quien durante año lideró el proceso de crecimiento de Silvestre Dangond, apunta a que hubo un distanciamiento entre ambas partes. La noticia fue confirmada a EL HERALDO por una fuente cercana a ambas partes.

Cabe anotar que Bloom, quien compartía la dirección del proyecto con Rafa Daza, dejó oficialmente su cargo, al que había llegado el 21 de diciembre de 2023 con la misión de fortalecer el posicionamiento a nivel nacional e internacional del denominado Cantor.

De momento ni Elder Dayán ni Carlos Bloom se han pronunciado al respecto a través de sus canales oficiales.

La relación entre el cantante y sus representantes ya había mostrado señales de tensión a finales de 2025, cuando durante una presentación en vivo Elder Dayán expresó su inconformidad por la baja cantidad de presentaciones, lanzando un reclamo directo desde el escenario que generó sorpresa entre seguidores y músicos. “Carlos Bloom vamos a movernos, dos toque en 15 días, así no se puede”, expresó El Cantor.

Carlos Bloom es una figura de peso en la industria vallenata. Durante más de 15 años estuvo al frente de la carrera de Silvestre Dangond y su llegada al equipo de Elder Dayán fue vista con buenos ojos, sin embargo los resultados no fueron los esperados.

Por ahora toca esperar el nuevo rumbo que le depara a Bloom dentro de la música vallenata y ver si Elder Dayán solo se quedará con su mánager de siempre Rafa Daza.