Rambo está de regreso. La esperada película que explorará el origen del personaje John Rambo inició oficialmente su rodaje en Bangkok, Tailandia, con Noah Centineo como protagonista y Jalmari Helander en la dirección.

El proyecto busca alejarse del héroe ya conocido para centrarse en las experiencias que moldearon al personaje antes de los acontecimientos de First Blood.

Helander, reconocido por su estilo directo y físico en títulos como Sisu, dejó claro que esta nueva entrega apunta a una mirada más íntima del personaje.

“Al comenzar la producción del origen de John Rambo, regresamos al inicio. Este es un Rambo despojado de todo, crudo y real: una historia de supervivencia sobre la resistencia, la perseverancia y la inocencia perdida”, afirmó el director en un comunicado oficial.

Cortesía Lionsgate

Para Helander, el vínculo con la saga es personal. “Cuando tenía once años vi First Blood por primera vez, y cambió mi vida. Rambo no fue solo una película para mí; me acompañó mientras crecía y fue una influencia decisiva en por qué quise convertirme en cineasta”, señaló.

Esa relación temprana con el personaje marca el tono del proyecto, que se plantea como una revisión respetuosa del legado, pero con una identidad propia.

El guion está firmado por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, conocidos por trabajos como The Mauritanian, mientras que la producción reúne a nombres habituales de la franquicia, como Kevin King Templeton, Les Weldon y Jonathan Yunger, junto a Michael Disco y Angela Russo-Otstot. La película cuenta además con Anthony y Joe Russo entre sus productores ejecutivos y será distribuida por Lionsgate.

La trama llevará al público a varios años antes de First Blood, para mostrar los orígenes emocionales y físicos de Rambo, en un relato centrado en la supervivencia y la formación de su carácter. Más que explicar al mito, la película busca observar al hombre en construcción.

Centineo estará acompañado por un elenco coral integrado por Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong, ampliando el universo humano que rodea al joven Rambo en esta etapa temprana de su vida.

“Es un honor dar forma a este nuevo capítulo con un profundo respeto por el personaje y su legado, y llevar al público el comienzo del viaje de John Rambo”, concluyó Helander. Con el rodaje en marcha, la franquicia se prepara para revisitar a su figura central desde una perspectiva distinta, más contenida y enfocada en el origen de su fuerza y sus silencios.

