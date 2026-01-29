Los Premios Platino Xcaret han anunciado las preselecciones de su XIII edición. Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para alzarse con los galardones en la gala que se celebrará el sábado 9 de mayo y tendrá lugar en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya.

En ese sentido, Colombia es uno de los países que estará en la lucha tanto en categorías de cine como de televisión-

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, aspiran a la nominación las obras Adiós al amigo (Iván Gaona), Horizonte (César Augusto Acevedo) y Un poeta (Simón Mesa Soto).

De la misma manera, Betty la fea: la historia continúa S2 (Juan Pablo Posada, Alex Marín y Daniel Ucrós), Estado de fuga: 1986 (Rodrigo Guerrero) y Manes S3 (Juan Pablo Posada, Alex Marín y Daniel Ucrós) son los títulos preseleccionados para el galardón de Mejor Miniserie o Teleserie.

Por su parte, el título preseleccionado a Serie de Larga Duración es Nuevo Rico, Nuevo Pobre 2 (Jörg Hiller Garcia).

En la categoría a Mejor Dirección, las preselecciones recaen sobre César Augusto Acevedo (Horizonte) y Simón Mesa Soto (Un poeta). En Mejor Creador en Miniserie o Teleserie lo hacen sobre Juan Pablo Posada, Alex Marín y Daniel Ucrós (Manes S3) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986).

En los galardones interpretativos, las actrices preseleccionadas a Mejor Interpretación Femenina son Rebecca Andrade (Un poeta) y Vicky Hernández (La ciénaga entre el mar y la tierra). Asimismo, los preseleccionados a Mejor Interpretación Masculina son Manolo Cruz (La ciénaga entre el mar y la tierra) y Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta).

Como Mejor Interpretación Femenina de Reparto, resultan preseleccionadas Alisson Correa (Un poeta) y Viviana Serna (La ciénaga entre el mar y la tierra), mientras que en Mejor Interpretación Masculina de Reparto figuran Jorge Cao (La ciénaga entre el mar y la tierra) y Yohanini Suárez (Adiós al amigo).

Las preselecciones a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie recaen sobre las actrices Ana María Orozco (Betty la fea: la historia continúa S2) y Carolina Gómez (Estado de fuga: 1986), mientras que las de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie lo hacen sobre Andrés Parra y José Restrepo (Estado de fuga: 1986) y Juan Pablo Urrego (La vorágine).

Las preselecciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie quedan repartidas entre Camila Jurado y Consuelo Luzardo (Estado de fuga: 1986) y Natalia Jeréz (Manes S3). Las de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie corresponden a Carlos Torres (Medusa), César Mora (Estado de fuga: 1986) y Juan Pablo Urrego (Manes S3).

César Augusto Acevedo (Horizonte) y Simón Mesa Soto (Un poeta) ostentan la preselección a Mejor Guion. En Mejor Música Original, los preseleccionados son Edson Velandia y Camilo Escobar (Adiós al amigo) y Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta). De la misma manera, el Platino a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie cuenta con las preselecciones de Alejandro Escallón (El prom) y Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986).

En Mejor Película Documental, se erigen como preseleccionados El Pantera (Frank Benítez Peña) y La salsa vive (Juan Carvajal). La categoría de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción cuenta con Un poeta (Simón Mesa Soto) como preseleccionada.

Como aspirante al Platino a Mejor Ópera Prima postula La ciénaga entre el mar y la tierra (Manolo Cruz y Carlos Castillo), mientras que las precandidaturas al Premio al Cine y Educación en Valores las ocupan Adiós al amigo (Iván Gaona) y La ciénaga entre el mar y la tierra (Manolo Cruz y Carlos Castillo).

En las categorías técnicas están preseleccionados Juan David Bernal (Adiós al amigo) y Marcela Gómez Montoya (Horizonte) a Mejor Dirección de Arte; Juan Sarmiento Grisales (Un poeta) y Mateo Guzmán Sánchez (Horizonte) a Mejor Dirección de Fotografía; Ricardo Saraiva (Un poeta) y Soledad Salfate y Camila Beltrán (Horizonte) a Mejor Dirección de Montaje; Juan Camilo Martínez (Horizonte) y Simón Jaramillo (La salsa vive) a Mejor Dirección de Sonido; Iván David Mejía (Adiós al amigo) y Juan Manuel Betancourt (Horizonte) a Mejores Efectos Especiales; Diana Oliva (Adiós al amigo) y Julián Mauricio Grijalba (Horizonte) a Mejor Diseño de Vestuario; y Lili Bonil (Adiós al amigo) y Lina Fernanda Cadavid (Horizonte) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En la misma línea Carlos Cleves (Manes S3) y Juan Carlos Acevedo (Estado de fuga: 1986) son los preseleccionados a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Carlos Andrés Vallejo (Manes S3) y Diego Jiménez (Estado de fuga: 1986) a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Alejo Alas (Estado de fuga: 1986) y Catalina Candelaria García (Manes S3) a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Andrés Silva Díaz y Alejandro Uribe-Holguín (Estado de fuga: 1986) y José Fernández (Manes S3).

También a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; David Mejía, Andrea Espinal, Jaime Guzmán y Lina Gordillo (Estado de fuga: 1986) y Johan Ballesteros, Óscar Rincón, Andrés Figueroa, Óscar Harker, Diego Peña y Alejandro Quintero (Los 100 días de Aleja) a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Julián Grijalba (Estado de fuga: 1986) y Manuel Guerrero (Betty la fea: la historia continúa S2) a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; y Jinnirey Barrios (Manes S3) y Natalia Prada (Estado de fuga: 1986) a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

Durante la gala también se concederá el Premio Platino de Honor que, en otras ediciones, ha recaído sobre personalidades destacadas del audiovisual iberoamericano, como han sido Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga. Igualmente, y como en cada edición, se entregarán también los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, a Mejor Interpretación Masculina, a Mejor Interpretación Femenina, a Mejor Miniserie o Teleserie, a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Al anuncio de las preselecciones lo sucederá, próximamente, la selección de veinte obras o profesionales por categoría de las que, finalmente, se extraerán cuatro finalistas que competirán en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya, por alzarse con el galardón en la gala que se celebrará el 9 de mayo.

