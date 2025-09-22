El veterano actor Sylvester Stallone es uno de los artistas más recordados de la pantalla grande por ser el protagonista de la saga llamada ‘Rambo’.

Gilberto Santa Rosa no estará en el FestiJazz 2025, Andrés Cepeda liderará la noche en Mompox

Claudia Bahamón aclaró si hay enemistad con Caterin Escobar tras su salida de ‘Masterchef celebrity’

Andrés Parra reveló cómo afrontó su adicción al sexo: “Hay que irnos al trauma”

‘Rambo’, la primera película se estrenó en el año 1982, y ahora actualmente, el actor de 79 años, buscaba protagonizar una entrega de la saga pero utilizando inteligencia artificial (IA).

El filme al parecer se iba a centrar en la vida de John Rambo pero en su juventud, explicó Sylvester en una entrevista con ScreenRant.

Pero, el proyecto no se pudo dar, por lo que el actor estuvo muy acongojado. “Deseaba hacer la primera con IA... no de forma retroactiva... pero quería reescribir la historia del primer Rambo porque me apetecía que Rambo fuera el chico más simpático del instituto, el mejor estudiante, el rey del baile y todo eso”.

Habrá otra película pero una precuela dirigida por Jalmari Helander y escrita por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, en la cual no estará.

X @laprensamx ‘Rambo’, la primera película se estrenó en el año 1982,

“Y cuando va a Vietnam, piensa que va a ser una operación rápida de tres semanas, pero lo ves siendo torturado y capturado, sus amigos asesinados, una cosa tras otra, y su vida en Saigón. Y así fue como me convertí en lo que soy, pero originalmente yo era un bon vivant, ese tipo de persona. Y pensé: ‘Podríamos hacer esto con IA’, pero lo dejamos para más tarde demasiado tiempo y ellos se adelantaron, y bueno, espero que les vaya bien”, dijo.

Noah Centineo fue el elegido para hacer esta nueva película como Rambo, que empezará la grabación en 2026.