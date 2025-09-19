En redes sociales comenzó a circular especulaciones sobre una supuesta rivalidad entre la presentadora Claudia Bahamón y la actriz Caterin Escobar, luego de que esta última saliera del reality ‘Masterchef celebrity’.

Todo se originó porque, a diferencia de lo habitual, Bahamón no le dedicó a Escobar una publicación de despedida en sus redes sociales, lo que llevó a algunos seguidores a pensar en un posible distanciamiento entre ambas.

Sin embargo, la huilense decidió ponerle freno a los rumores. En entrevista con la revista Semana, Bahamón fue clara y dijo que no hay ningún problema personal con la actriz.

“No hubo mala relación con Caterin ni mucho menos rivalidad. Simplemente estaba en el Amazonas, sin señal, y los días se me pasaron. El post de despedida ya va”, explicó la presentadora.

Según medios como Alo.co, no todos los participantes eliminados del programa reciben siempre una despedida personalizada en redes sociales, ya que estos mensajes dependen de la disponibilidad de tiempo y de otros factores editoriales. Aun así, la ausencia del mensaje encendió las alarmas de los fans, quienes no tardaron en sacar sus propias conclusiones.

Por su parte, Caterin Escobar no se ha pronunciado sobre el tema. En sus redes sociales ha preferido enfocarse en agradecer la experiencia vivida en el programa, donde se destacó por su carisma y cercanía con el público.

Claudia Bahamón aprovechó la ocasión para reiterar su aprecio por todos los participantes del reality, y dejó claro que su prioridad es mantener un ambiente de respeto tanto en el set como fuera de él.

Asimismo, con esta aclaración, la presentadora busca dejar atrás los malentendidos y volver a enfocar la atención del público en el desarrollo del programa, uno de los más vistos en la televisión colombiana.