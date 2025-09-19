Andrés Parra es uno un reconocido actor y productor colombiano que se ha destacado por su trabajo en exitosas obras de teatro, cine y televisión. Algunas de producciones en las que se ha desempeñado están: ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘El cartel de los sapos’, ‘El presidente’, ‘Por amor a Gloria’, ‘Nuevo Rico Nuevo Pobre’, ‘Operación Jaque’, ‘La viuda negra’, entre otras.

Actualmente, el caleño está inmerso en el mundo del teatro y le apostó a su propio show llamado: ‘Venga que si es pa’ eso’, en el que habla de la autoexploración y conocimiento interior con un tinte de humor.

Recientemente, el actor sorprendió a sus seguidores al hablar sobre su adicción al sexo durante una entrevista en el podcast ‘Bumbox’ de ‘Blu Radio’.

“No hay adicción sin trauma, es muy importante que al adicto, se le empiece a tratar como lo que es, una persona rota, una persona herida, es una persona traumatizada y no hay que combatir la adicción, hay que irnos al trauma y fue un proceso muy lindo, porque justamente fue descubrir eso, parece que la adicción al sexo, era totalmente relacionada con una incapacidad, o sea con una interpretación de hogar muy frío y entonces el adulto interpreta al hogar como algo muy frío. En cambio, los encuentros casuales dan ese calor, pero como son casuales, esto nunca se van a enfriar“, dijo el artista.

Andrés Parra publicó romántico mensaje en sus redes sociales

La última pareja que se le conoció a Andrés Parra es la periodista Diana Cáliz, con quien estuvo casado durante más de ocho años, tuvo un hijo y se separó en 2023.

Desde que confirmó su divorcio, el actor ha hablado en varias entrevistas sobre cómo ha cambiado el significado del amor romántico para él. Ahora cree que los vínculos amorosos implican mayor libertad para los involucrados, por lo que le empezó a atraer la idea de las relaciones abiertas tras su separación.

Andrés Parra no había revelado detalles de las relaciones que ha tenido después de su ruptura con Diana Cáliz. Sin embargo, sí confirmó que sostiene una relación con Juliana Rivera Gaviria, quien trabaja en temas de relaciones públicas, es organizadora de eventos y también madre de dos hijos.