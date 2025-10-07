Más de una década después de haber dado vida a Pablo Escobar en la serie Escobar, el patrón del mal, el actor Andrés Parra volvió a referirse al personaje que lo llevó a la fama mundial.

Esta vez, el intérprete sorprendió al ponerle precio a una posible vuelta al papel que durante años dijo no querer repetir, pero que el público le pedía a gritos.

En una conversación con el periodista Rodolfo Soules, Parra respondió la pregunta sobre qué tendría que pasar para volver a encarnar al narcotraficante más famoso de Colombia.

Instagram @soyandresparra Andrés Parra dijo que volvería a interpretar a Pablo Escobar.

Sin rodeos, respondió que solo lo haría por “diez millones de dólares netos” y bajo condiciones laborales dignas. Obvio que el comentario desató reacciones inmediatas, pues el propio actor había reiterado en el pasado que no deseaba volver a interpretar al capo antioqueño.

Aun así, Parra explicó que si el proyecto se hiciera bajo los parámetros que él considera justos, estaría dispuesto incluso a modificar nuevamente su aspecto físico, proceso que, según dijo, le tomaría cerca de seis meses.

Además, el artista fue más allá al precisar que aceptaría solo si el trabajo se realizara con el mismo elenco y equipo técnico que participó en la producción original. “Con todos igualitos”, puntualizó, aunque reconoció que, si alguno de ellos ya no estuviera, habría que buscar reemplazo.

“Yo no puedo hacer eso... Escobar no es el Pirulino... es una vaina grave. No es un personaje cualquiera, es una historia pesada para un país que todavía tiene heridas abiertas”, señaló.

El actor también contó que con frecuencia le piden imitar la voz o los gestos del personaje, pero se niega, asegurando en tono jocoso que no puede hacerlo por “derechos de autor”.