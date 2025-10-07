La competencia culinaria más famosa del país avanza hacia su recta final. MasterChef Celebrity Colombia emite actualmente su séptima temporada con celebridades, y continúa siendo uno de los programas más vistos por los colombianos.

En esta edición, 22 personalidades del mundo del entretenimiento aceptaron el reto de medirse a los exigentes fogones del formato.

Sin embargo, con la mitad de la temporada ya al aire, 11 concursantes han quedado fuera y el grupo se acerca al top 10.

Canal RCN Participantes y jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Aunque los televidentes aún disfrutan de los episodios semanales, diversas fuentes aseguran que la gran final ya se grabó hace algunas semanas. Como parte del protocolo de confidencialidad, la producción habría registrado cuatro posibles celebraciones, una por cada finalista, para evitar filtraciones antes del episodio final.

No obstante, la revista Vea publicó una nota en la que asegura haber tenido acceso a información sobre el desenlace del reality. De acuerdo con el medio, las finalistas habrían sido Carolina Sabino y Alejandra Ávila, siendo esta última quien, supuestamente, se coronaría como ganadora del concurso.

Alejandra Ávila sería la ganadora de ‘Masterchef Celebrity’

Según las fuentes citadas por Vea, desde el inicio de la competencia Alejandra Ávila llamó la atención de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, por su disciplina, curiosidad y técnica en la cocina.

La actriz no solo fue la primera en obtener el pin de inmunidad, sino que también se ha destacado por su constancia y capacidad para innovar con sabores y preparaciones.

En caso de confirmarse la filtración, Ávila se convertiría en la ganadora del premio de 200 millones de pesos, aunque algunos rumores apuntan a que Carolina Sabino podría ser también ganadora.