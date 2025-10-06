El joven escalador estadounidense Balin Miller, de 23 años, falleció el pasado jueves 2 de octubre tras sufrir una caída mortal en El Capitán, la pared de granito del Parque Nacional de Yosemite, California, mientras realizaba una transmisión en directo de su descenso.

Más de 500 espectadores fueron testigos del trágico momento. Miller había completado su ascenso por la ruta “Mar de los sueños”, y descendía para recuperar su mochila y pertenencias que habían quedado atrapadas en una roca.

Según el fotógrafo y residente de Yosemite, Tom Evans, la cuerda con la que descendía “rapeló y provocó la caída”.

Balin Miller, de 23 años, falleció el pasado jueves 2 de octubre tras sufrir una caída mortal en El Capitán

“Muchos escaladores presenciaron la tragedia. Estas cosas pasan de vez en cuando, pero el dolor nunca pasa”, lamentó Evans tras el incidente.

Balin Miller, de Alaska, era considerado una de las jóvenes promesas del alpinismo mundial. En redes sociales era conocido como “el chico de la carpa naranja”, apodo que lo acompañó en sus documentadas expediciones en la Patagonia, Canadá y Alaska.

Entre sus logros más destacados figura haber sido el primer escalador en completar en solitario la ruta Slovak Direct en el Monte Denali, una de las más desafiantes del continente americano. Su estilo arriesgado y su enfoque respetuoso hacia la montaña le habían ganado una amplia comunidad digital que seguía con atención sus hazañas.

La noticia fue confirmada por el padre del deportista a través de redes sociales: “Con gran pesar, debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller falleció hoy en un accidente de escalada. Tengo el corazón hecho pedazos. No sé cómo voy a superar esto”.

El accidente quedó registrado mientras transmitía en vivo por TikTok.



Poco después, la madre del escalador también compartió un mensaje en el que escribió: “Mi corazón está hecho añicos”.

Las autoridades del Parque Nacional de Yosemite iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.