A través de un emotivo video publicado en su cuenta de TikTok, la creadora de contenido Nathalie Monsalve, expareja del reconocido chef Jorge Rausch, habló abiertamente sobre lo que fue su relación durante seis años con la estrella de la gastronomía colombiana.

Desde su nueva vida en Miami, ciudad a la que se mudó tras un año de haber finalizado la relación, Monsalve decidió compartir con sus más de 73 mil seguidores una reflexión honesta sobre los momentos que marcaron ese vínculo sentimental, del cual dijo fue “la relación más importante de su vida”.

“Al tener una pareja tan mayor que tú hace que la dinámica sea como ‘tú eres la niña, él se tiene que aguantar los berrinches, las inmadureces y ¿qué puede esperar?’ Mi ex me malacostumbró porque se me aguantaba todo. Una cosa también trascendental en la relación fue la muerte de mi papá. Él era médico, agarró covid y se murió. Mi novio me dio un lugar seguro para llorar, gritar y no querer avanzar emocionalmente y mentalmente porque yo estaba apegada a mi dolor”, afirmó

Asimismo, reconoció que atravesó años difíciles marcados por la pérdida de su padre durante la pandemia, un hecho que la sumió en una profunda tristeza y la hizo desconectarse emocionalmente.

“Yo fui como un ente por años, yo no quería pertenecer a la sociedad, no quería salir a la calle, me encerré en una casa como por cuatro años. Yo lo amé demasiado, pero siento que no fui una buena novia, solo me importaba lo que yo estaba pasando y así fue por muchos años. Obviamente, me traje ese egoísmo a mi vida actual, ahora que estoy soltera, como que quiero que suplan mis responsabilidades antes de yo suplir las de los demás”.

Nathalie, 24 años menor que Rausch, reveló que la diferencia generacional influyó en la dinámica de la relación. “Me dio un lugar seguro para llorar, gritar y también como no querer avanzar emocionalmente ni mentalmente porque yo estaba demasiado apegada a mi dolor”, confesó.

En su testimonio, la joven influenciadora destacó que ha estado en un proceso de análisis y autoconciencia, reconociendo que Rausch siempre dio más en la relación.

“Yo siento que yo daba muy poquito en esa relación y él daba mucho, siento que es porque teníamos una dinámica como papá e hija, por el hecho de la diferencia de edad y de que me vio sufrir mucho con lo de mi papá y sentía que tenía que protegerme”, explicó.

La publicación generó reacciones de apoyo entre sus seguidoras, quienes valoraron su vulnerabilidad y madurez. Comentarios como “Admiro mucho tu vulnerabilidad y madurez”; “también estuve en una relación con un hombre mayor y lo que dices tiene mucho sentido” y “la autoconsciencia es la puerta para sanar”.