El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a robarse el show, esta vez en el icónico programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), donde sorprendió al público al caracterizarse como ‘Kiko’, el recordado personaje de ‘El Chavo del 8’.

Con cachetes inflados, gorra marinera y la clásica actitud arrogante del hijo de Doña Florinda, Benito Martínez (nombre de pila del artista) logró sacar carcajadas y despertar la nostalgia entre millones de latinoamericanos que crecieron con esta serie mexicana, considerada un ícono de la televisión en habla hispana.

En el sketch, que también contó con la participación del comediante Andrew Dismukes como ‘Don Ramón’, Bad Bunny no solo imitó a ‘Kiko’, sino que lo interpretó entre ternura y picardía que encantó al público. La escena fue más que una parodia, se convirtió en un acto de homenaje y reconocimiento cultural en uno de los escenarios más influyentes de la televisión estadounidense.

La interpretación fue vista por críticos y seguidores como un gesto que celebra la memoria colectiva de generaciones de latinos. Al llevar a Kiko a un escenario global como SNL, Bad Bunny reafirmó la importancia de los referentes latinoamericanos dentro de la cultura pop internacional.

Este no es un caso aislado en su carrera. El artista ha utilizado en varias ocasiones su plataforma para visibilizar su identidad y raíces, desde cantar en español en el Super Bowl, hasta realizar un multitudinario concierto en Puerto Rico con mensajes sociales. Su participación en SNL se suma a una serie de acciones con las que el artista busca representar, con orgullo, la cultura latina.

El sketch contó también con la participación de otras figuras del programa como Kenan Thompson dio vida al ‘Señor Barriga’ (Mr. Stomach), Sarah Sherman fue ‘La Chilindrina’, Chloe Fineman interpretó a ‘Doña Florinda’ y el actor Jon Hamm sorprendió como el ‘Profesor Jirafales’. Marcello Hernández, por su parte, fue el encargado de representar a ‘El Chavo’, imitando incluso su característico llanto.

El Chavo del 8, con más de 300 episodios producidos, sigue siendo un fenómeno cultural. En la actualidad, se puede ver en Estados Unidos a través de la plataforma Vix, y en América Latina continúa su emisión por la señal de Televisa, manteniéndose vigente entre nuevas y viejas generaciones.