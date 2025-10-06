La actriz Nataly Umaña volvió a ser tendencia en redes sociales luego de responder a los comentarios del cantante colombo-italiano Markiller, quien aseguró haber tenido una relación con ella cuando aún estaba casada con el actor Alejandro Estrada.

Las afirmaciones del artista se conocieron durante la emisión del programa La Red, de Caracol Televisión, el pasado 4 de octubre, y generaron una fuerte reacción de Umaña, quien no dudó en aclarar públicamente su posición a través de Instagram.

En un video compartido en sus redes, la actriz manifestó su molestia por las declaraciones de Markiller y aseguró que nunca lo ha conocido.

“Todo tiene un límite y el mío ya llegó. Este sujeto, que salió hoy en La Red a hablar estupideces y mentiras, diciendo que me conoce... No sabía de su existencia y ya estoy hasta aquí”, expresó.

Nataly afirmó que la primera vez que escuchó el nombre del cantante fue en el programa Buen día Colombia, poco después de salir del reality La casa de los famosos, y enfatizó que jamás ha tenido contacto personal con él.

La Red El cantante colombo-italiano Markiller asegura haber estado con Nataly Umaña cuando estaba casada

La supuesta relación entre Umaña y Markiller no es un tema nuevo. Los rumores surgieron en 2024, poco después de la participación de la actriz en La casa de los famosos, donde su vida privada se convirtió en tema de conversación pública.

Sin embargo, el asunto volvió a cobrar fuerza tras las recientes declaraciones del cantante. Ante esto, Umaña pidió que se deje de difundir información falsa.

“Un año y medio después, que siga diciéndoles a los medios que salió conmigo y que no sabía que yo estaba casada… ya no más. Señores de la prensa, no le den más espacio a este hombre”, manifestó.

Asimismo, Nataly Umaña ha reconocido que actualmente atraviesa un proceso de sanación personal, tras los episodios mediáticos que marcaron su vida en el último año. En paralelo, la actriz trabaja en fortalecer su carrera artística con el objetivo de proyectarse internacionalmente, especialmente hacia el mercado mexicano.