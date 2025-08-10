La representante de Barranquilla en el Concurso Nacional de la Belleza (CNB), Alexandra Cianci, recibió este sábado la banda que la distingue como la carta del Distrito en este importante certamen de belleza que celebrará su edición 91 en Cartagena el próximo mes de Noviembre.

De manos del secretario distrital de Cultura, Juan Carlos Ospino, la comunicadora social egresada de Uninorte recibió la banda y el decreto que oficializa su candidatura.

“Con orgullo presentamos a nuestra Señorita Barranquilla! En un emotivo acto oficial Alexandra Cianci, recibió la banda que la acredita como representante de nuestra ciudad en el Concurso Nacional de Belleza. ¡Serás una embajadora a otro nivel!”, precisó la Secretaría en su cuenta de X.

Cianci actualmente, complementa su formación académica con un diplomado en Fundamentos de Contabilidad Financiera y Matemáticas en la Universidad del Rosario en Bogotá.

Además, adelanta dos maestrías en la prestigiosa New York University (NYU): una en Comunicación Corporativa y Organizacional, y otra en Economía. También cuenta con una certificación en Data Analytics (2024) por la misma institución.

Su perfil profesional se complementa con una vocación social activa. Participa en el programa de voluntariado “Shabbat Angels”, dedicado al envío de kits humanitarios a víctimas del conflicto en Gaza.

“Recibo este nombramiento con mucha gratitud, orgullo, también con muchísima responsabilidad de dar lo mejor de mí para dejar el nombre de nuestra ciudad en alto”, expresó en diálogo con EL HERALDO.

Agregó que: “Ser elegida para mí representa un honor inmenso, una responsabilidad que asumo con todo el corazón”.