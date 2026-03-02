El actor Alejandro Estrada volvió a encender las redes sociales con una “confesión” amorosa.

Dentro del reality el actor está muy cercano a Yuli Ruíz, y los televidentes pensaban que ya había olvidado su pasada relación con Nataly Umaña.

Pero al parecer no porque Sara Uribe comentó en un programa matutino que, en una charla privada, Estrada habría admitido que aún piensa en su exesposa, Nataly Umaña.

caracoltv Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron juntos en ‘La danza de los millones’

La frase no solo sorprendió a los presentadores, sino que rápidamente se replicó en redes sociales, donde los seguidores del programa comenzaron a cuestionar la relación actual.

Y es que el vínculo entre Estrada y Umaña ya había sido protagonista en ediciones anteriores del reality. La ruptura pública, que incluyó una confrontación televisada y la devolución del anillo de matrimonio, quedó grabada como uno de los momentos más intensos del programa y más virales.

Alejandro Estrada entra a la Casa y le pide el divorcio a Nataly.



(Parte 3 en HD)#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/5VcfannCEH — Neil Palacio (@neilpalacio_) March 11, 2024

Sin embargo, algunos seguidores consideran que la posibilidad de un reencuentro en pantalla podría convertirse en uno de los giros más impactantes de la temporada, pero también piensan que es una estrategia.

Por ahora, lo cierto es que el actor continúa en competencia luego de ser salvado de la placa, lo que le permite mantenerse en juego al menos una semana más.