La edición 2026 de los Brit Awards 2026 fue el escenario donde Kelly Osbourne llamó la atención durante su paso por la alfombra roja.

La ceremonia se realizó el pasado 28 de febrero en el Co-op Live Arena, y reunió a importantes figuras de la industria musical británica. En la velada Kelly apostó por un vestido largo de terciopelo negro acompañado de un bolero con plumas oscuras. Su presencia generó comentarios inmediatos en redes sociales, donde usuarios debatieron tanto su estilo como su apariencia física.

Osbourne se veía muy delgada y demacrada. Pero, a través de sus historias en Instagram, Kelly expresó su rechazo a los ataques recibidos, calificando de inaceptables las comparaciones y burlas sobre su cuerpo.

kelly osbourne attending the brit awards pic.twitter.com/qk7uvG4pPr — 𝓕avs (@favspopculture) February 28, 2026

La también presentadora ha sido abierta en el pasado sobre su proceso de transformación física y los retos personales que ha enfrentado.

Sus seguidores y otras celebridades la apoyaron y condenaron el “body shaming” en redes sociales.

I’m not the type that likes picking on one’s physical appearance but this is really not it. I’m genuinely concerned for Kelly Osbourne. #Brits pic.twitter.com/YkJvZQhQyP — Tris Morris (@TheMorrisLand) February 28, 2026

Kelly asistió junto a su madre, Sharon Osbourne, en una noche en la que se rindió tributo póstumo a Ozzy Osbourne, histórico líder de Black Sabbath.

El músico, fallecido en julio de 2025, fue reconocido con un premio honorífico a la trayectoria, uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia.