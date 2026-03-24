Kelly Osbourne no está en un buen momento en su vida pues además de la reciente pérdida de su padre, Ozzy Osbourne, se suma ahora la supuesta ruptura de su compromiso con el DJ Sid Wilson.

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Según reportes recientes, la pareja habría decidido cancelar su boda tras varios meses enfrentando dificultades en su relación.

Aunque Kelly y Sid mantenían un vínculo de años, no fue sino hasta 2022 cuando confirmaron su romance públicamente. Su historia parecía avanzar especialmente tras el nacimiento de su hijo y el compromiso anunciado en 2025.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir diferencias que finalmente llevaron a la supuesta separación. Fuentes cercanas aseguran que ambos intentaron mantener la relación, pero optaron por seguir caminos distintos.

Asimismo, la prioridad de la artista en este momento es su hijo, fruto de la relación con Wilson. A pesar de la presunta ruptura, se ha enfocado en su rol como madre y en mantener estabilidad en su vida personal.

Y es que la muerte de su padre marcó profundamente su estado emocional, y a esto se sumaron comentarios negativos en redes sociales sobre su apariencia física, pues está muy delgada.

Durante su asistencia a los BRIT Awards, recibió múltiples críticas que la llevaron a pronunciarse públicamente, rechazando la falta de empatía hacia su situación.

Hasta ahora, Kelly Osbourne no ha confirmado oficialmente la separación, aunque ha mantenido actividad en redes sociales sin hacer referencia directa al tema. Pero su publicación del compromiso aún permanece visible.