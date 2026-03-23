En medio de la Semana Santa, cuando las tradiciones culinarias invitan a dejar de lado la carne, muchas cocinas se transforman en espacios de creatividad. Los ingredientes cotidianos adquieren un nuevo protagonismo y recetas sencillas resurgen como soluciones prácticas para alimentar a toda la familia sin complicaciones.

Le puede interesar: Paso a paso para preparar papas gratinadas en sartén

Entre esos clásicos reinventados aparecen las lentejas, una leguminosa que, más allá de su uso habitual en sopas, se adapta a preparaciones versátiles y sustanciosas. En forma de tortitas, este ingrediente pasa de ser un grano blando a una preparación con mucha textura y sabor, con una capa exterior dorada y crujiente que contrasta con un interior suave y bien sazonado.

Vea aquí: Gelatina sin sabor: beneficios, propiedades y por qué incluirla en su dieta

La popularidad de esta receta no es casual. Su bajo costo, alto contenido de proteína vegetal y facilidad de preparación la convierten en una opción muy buena para comer rico y, además, ahorrar un poco durante la temporada. Además, permite diversificar el menú sin sacrificar la sensación de saciedad, algo clave en jornadas de calor como las de marzo y abril.

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas y bien escurridas

1 huevo

2 cucharadas de pan molido

¼ de cebolla finamente picada

1 cucharada de cilantro fresco picado

½ cucharadita de ajo en polvo

Sal al gusto

Queso desmoronado (opcional)

Aceite para freír

Preparación paso a paso