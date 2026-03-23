Las papas gratinadas son una opción deliciosa para comer por su textura cremosa y su sabor. Pero no siempre las personas tienen el horno para hacerlas.

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Por eso, esta receta en sartén se convierte en una alternativa ideal porque se prepara en poco tiempo y logra un resultado igual de delicioso. ¡Manos a la cocina!

Freepik Papas gratinadas

Ingredientes:

4 papas medianas

1 taza de crema de leche

½ taza de leche

1 diente de ajo

150 g de queso rallado (como mozzarella o similar)

1 cucharada de manteca o aceite

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada (opcional)

Preparación:

Pele las papas y córtelas en rodajas delgadas. Esto ayudará a que se cocinen más rápido y de manera uniforme. Caliente la manteca o el aceite en una sartén amplia.

Luego, frote el ajo sobre la superficie para darle un sabor especial. Agregue las rodajas, condimente con sal y pimienta, y mezcle bien para que absorban el sabor.

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Vierta la crema y la leche. Cocine a fuego medio-bajo con tapa durante unos 15 minutos, hasta que las papas estén suaves.

Añada el queso rallado por encima y, si desea, un toque de nuez moscada. Tapa nuevamente y deja cocinar unos minutos más hasta que el queso se derrita. ¡Buen provecho!

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