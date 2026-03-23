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Por:  Redacción SEO

Las papas gratinadas son una opción deliciosa para comer por su textura cremosa y su sabor. Pero no siempre las personas tienen el horno para hacerlas.

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Por eso, esta receta en sartén se convierte en una alternativa ideal porque se prepara en poco tiempo y logra un resultado igual de delicioso. ¡Manos a la cocina!

FreepikPapas gratinadas

Ingredientes:

  • 4 papas medianas
  • 1 taza de crema de leche
  • ½ taza de leche
  • 1 diente de ajo
  • 150 g de queso rallado (como mozzarella o similar)
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • Sal y pimienta al gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Preparación:

Pele las papas y córtelas en rodajas delgadas. Esto ayudará a que se cocinen más rápido y de manera uniforme. Caliente la manteca o el aceite en una sartén amplia.

Luego, frote el ajo sobre la superficie para darle un sabor especial. Agregue las rodajas, condimente con sal y pimienta, y mezcle bien para que absorban el sabor.

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Vierta la crema y la leche. Cocine a fuego medio-bajo con tapa durante unos 15 minutos, hasta que las papas estén suaves.

Añada el queso rallado por encima y, si desea, un toque de nuez moscada. Tapa nuevamente y deja cocinar unos minutos más hasta que el queso se derrita. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.

@amemoreno7

Papas gratinadas en sartén 1. Pela y rebana 4 papas medianas (500 gr) cocínalas en agua con sal por 10 a 15 minutos, que no estén totalmente cocidas 2. Pica 1/4 de cebolla y 2 ajos, ponlos en un sartén con 1 cucharada de aceite y 1 de mantequilla hasta que la cebolla esté transparente 3. Agrega 100 gr de pechuga de pavo en cuadritos (jamon o tocino) y 1 lata pequeña de granos de elote y mezcla 4. Agrega 100 ml de crema ácida reducida en grasa y 1/2 taza de leche y mezcla 5. Sazona con sal y pimienta 6. Agrega las papitas y 100 ml más de crema ( en total usamos 200 ml) la crema la agregó en dos partes para que todas las papitas tengan crema 7. Agrega perejil fresco picado y queso mozarella o para gratinar (opcional) Tips la crema tiene que estar a temperatura ambiente, en total se usan 200 ml de crema acida, puedes reemplazar con media crema o crema para batir, el queso es opcional #receta #comidacasera #comidamexicana #recetafacil #foodporn #guarnicion #navidad #navidadentiktok2023

♬ sonido original - Ame Moreno