Hoy es viernes y no uno cualquiera, este día marca el inicio de un puente festivo cargado de mucho sabor, arte y exposiciones que estarán disponibles por distintos rincones del departamento del Atlántico.

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Así que tome nota, quédese con esta página y salga con su familia o combo favorito a disfrutar de un fin de semana único en el que se podrá degustar lo mejor de la gastronomía local y también de planes en los que las artes se mezclan para ofrecer una experiencia inolvidable. A continuación EL HERALDO le presenta la agenda cultural.

Uno de los festivales gastronómicos más aclamados a lo largo del año por los atlanticeneses es el de la ciruela, que se vivirá desde hoy y hasta el próximo lunes festivo en el corregimiento de Campeche, jurisdicción de Baranoa.

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La edición 38 de este evento organizado por la Fundación Festival de la Ciruela de Campeche, con el respaldo de la Alcaldía de Baranoa y la Gobernación del Atlántico, busca impulsar la economía local a través de la promoción de este fruto emblemático y sus múltiples derivados.

Durante cuatro días, propios y turistas podrán degustar una amplia variedad de productos elaborados a base de ciruela, como dulces, vinos, salsas, yogures, galletas, mermeladas, vinagres, micheladas y hasta innovadoras propuestas como cervezas artesanales y aderezos. Esta diversidad refleja la creatividad de los hacedores, quienes año tras año reinventan la tradición gastronómica del municipio.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el concurso al mejor producto innovador y la mejor bebida de ciruela, una iniciativa promovida por el alcalde Edinson Palma y la gestora social Julia Durán. Los participantes serán evaluados por expertos teniendo en cuenta criterios como presentación, equilibrio de sabores e identidad del producto, y los ganadores recibirán incentivos económicos.

“El festival es una muestra tangible de desarrollo económico, identidad cultural y fortaleza comunitaria. Impulsa el emprendimiento, fortalece las cadenas de valor y posiciona a Baranoa como referente gastronómico y turístico del Atlántico”, destacó el alcalde Palma.

El impacto económico del festival sigue en aumento. Según sus organizadores, en 2025 se generó un movimiento cercano a los mil millones de pesos, cifra que se espera superar este año.

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con una variada agenda cultural que incluye presentaciones musicales, muestras folclóricas, festivales gastronómicos escolares y el tradicional Reinado Intermunicipal de la Ciruela, en el que participarán 11 candidatas. La representante anfitriona, Mariana Alarcón, de 18 años, será una de las protagonistas de esta competencia cuya coronación se realizará el domingo en la Plazoleta de la Ciruela.

Más salsa que pescao

El municipio de Puerto Colombia se prepara para disfrutar del Festival del Pescado 2026, una iniciativa que impulsa el turismo y la economía local que se extenderá hasta el lunes en las playas de este histórico lugar.

La iniciativa, impulsada por el líder social y creador de contenido Duvan de Ávila (@puurapresa), busca dinamizar la economía del municipio y fortalecer el turismo gastronómico en Puerto Colombia, integra a más de 16 restaurantes que presentarán innovadoras propuestas culinarias con pescado a un precio único ($30.000) accesible para todos.

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Durante los cuatro días del festival, residentes y turistas podrán disfrutar de una experiencia completa frente al mar que incluye gastronomía, ambiente familiar, contenido digital en tiempo real e integración con el comercio local. Los comensales encontrarán propuestas originales como postas, mojarras y filetes asados, fritos y guisados. Estos platos pueden estar acompañados con patacones, ensaladas, sopa y arroz de coco.

“Queremos demostrar que cuando la comunidad se une, se pueden crear oportunidades reales para nuestra gente. Este festival es una forma de apoyar a nuestros emprendedores, atraer visitantes y seguir posicionando a Puerto Colombia como un destino gastronómico y turístico del Caribe”, señaló Duvan de Ávila.

Empieza la fiesta

Desde este viernes y hasta el domingo se vivirá la edición 20 del Carnaval Internacional de las Artes, toda una fiesta de la reflexión que contará con grandes invitados locales, nacionales e internacionales provenientes del mundo de la literatura, la música, el cine, las artes visuales y mucho más.

La programación se inicia en La Cueva a partir de las 9:30 a. m. con la sesión ‘Te salva que eres bonita’, protagonizada por la artista barranquillera Mónica Gontovnik, que conversa sobre su más reciente libro con el historiador Gustavo Bell.

Una hora después el ambiente literario seguirá encendido con el inicio de la celebración del centenario del natalicio del escritor y periodista Álvaro Cepeda Samudio, miembro del Grupo de Barranquilla, que se daba cita en La Cueva para filosofar sobre la vida. Allí será abordado su lado más deportivo con el cronista Estewil Quesada.

A las 11:30 a. m. el artista visual barranquillero Gonzalo Fuenmayor estará en conversación con la historiadora del arte Isabel Cristina Ramírez y luego inaugurará su exposición.

En la noche la acción se traslada al teatro Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura donde se presentan de manera gratuita Systema Solar, Iván Villazón y la cubana Albita Rodríguez.

Cortesía Albita Rodríguez recibirá el Grammy Latino a la Excelencia.

En cuanto al séptimo arte se refiere, cabe anotar que el primer día habrá en la Cinemateca del Caribe desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. un ciclo dedicado a Víctor Gaviria, en el que se proyectarán películas y cortometrajes del director paisa, entre estas Rodrigo D. No futuro, Buscando tréboles, Habitantes de la noche y Sumas y restas.

En la Alianza Francesa a las 4:00 p. m. se inaugurará la exposición ‘Ojos suaves’ de la suiza Mirjam Wirz. Mientras que en la Fábrica de Cultura el caricaturista de EL HERALDO, Turcios, dialogará con el periodista Jorge Mario Sarmiento sobre su último libro Turcios y la búsqueda del pez naranja. Posteriormente será inaugurada la exposición ‘En busca del pez naranja’.

Teatro para niños

En el marco de la Temporada Huellas, el colectivo Arro’conmango presenta este viernes en el Teatro La Sala (carrera 54 N°. 52-36) a las 7:00 p. m. con donaciones voluntarias El Rey del Arcabuco, una obra dirigida al público infantil que narra la historia de Benkos Biohó, líder cimarrón del siglo XVII que luchó por la libertad de su pueblo y fundó una comunidad libre.

Cortes En el teatro La Sala habrá una propuesta infantil.

A través de una innovadora puesta en escena que integra títeres de mesa, guiñol, teatro de sombras, teatro negro, autómatas y animación de objetos, la obra propone una experiencia sensorial y no verbal que conecta con espectadores de todas las edades. La historia aborda temas como la resistencia, el dolor, la libertad y la esperanza, en un formato que cautiva desde lo visual y lo emocional.

Con El Rey del Arcabuco, la compañía reafirma su compromiso con la memoria histórica y la creación escénica, ofreciendo una propuesta artística que conecta el pasado con las nuevas generaciones.

En honor a la mujer

El Centro Cultural Colombo Americano con ocasión de la celebración del Mes de la Mujer ha organizado una exposición de la cual hacen parte nueve destacadas artistas de la ciudad. La muestra se titula ‘Pintura en Femenino’ y de esta harán parte: Loraine Lowis, Wendy Pérez, Karolay Escocia, Eylin Caballero, Norma Esparza, Lissette Pinedo, Marianella Schembri, Lucy Saavedra y Azull Martínez. El evento se realizará hoy en la Galería Lincoln (carrera 43 N°. 51-95), a las 8:30 p. m. La exposición estará abierta hasta el 14 de abril y se puede visitar de lunes a viernes en el horario de 9:30 a. m. a 12:00 del mediodía y de 4:00 p. m. A 6:00 p. m.

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Por su parte, Elsa Piñeres Galería presenta ‘KHROMA’, la segunda edición de una exposición colectiva que reúne el trabajo de 22 artistas mujeres y más de 60 obras que exploran la mirada femenina a través del color como lenguaje expresivo, simbólico y conceptual. La muestra reúne obras de artistas emergentes y con trayectoria provenientes de Barranquilla, la región Caribe y otras ciudades del país.

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A través de diversas técnicas, lenguajes y aproximaciones estéticas, las artistas proponen un recorrido visual en el que el color se convierte en punto de encuentro entre experiencias, territorios y narrativas personales vinculadas a su mirada y vivencias como mujeres.