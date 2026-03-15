Cuando la fruta se corta y se deja reposar durante un tiempo, es común que cambie de color y adquiera un tono amarillento o marrón, que no es muy agradable al comer.

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En redes sociales se ha popularizado un método sencillo que ayuda a conservarla fresca durante más tiempo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, incluir fruta en la alimentación diaria es clave para mantener una dieta equilibrada. La entidad sugiere consumir entre tres y cinco porciones al día, preferiblemente frescas y de temporada, para aprovechar mejor sus nutrientes.

Diseñado por Freepik De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, incluir fruta en la alimentación diaria es clave para mantener una dieta equilibrada.

Aun así, uno de los inconvenientes más comunes aparece cuando la fruta se corta con anticipación y comienza a oscurecerse.

Una forma práctica de evitar que la fruta cambie de color consiste en guardarla correctamente dentro de un recipiente hermético.

Colocar una hoja de papel de cocina ligeramente húmeda en el fondo de un táper. Poner encima las piezas de fruta ya cortadas. Cubrirlas con otra hoja de papel húmedo. Cerrar bien el recipiente.

Con este método, la humedad ayuda a conservar mejor la fruta y retrasa el proceso de oxidación, lo que permite mantener su aspecto y frescura durante más tiempo.

Otra alternativa conocida es añadir unas gotas de limón sobre la fruta recién cortada.

Pixabay Otra alternativa conocida es añadir unas gotas de limón sobre la fruta recién cortada.

El ácido natural del limón ayuda a ralentizar la oxidación y, además, puede aportar un sabor ligeramente ácido que muchas personas encuentran agradable. Sin embargo, su uso depende del gusto de cada persona.

¿Cómo guardar la fruta en el refrigerador sin que cambie de color?

Si la fruta se va a almacenar en casa para consumirla más tarde, también existe otra opción colocarla dentro de un recipiente con agua y guardarla en el refrigerador.

Este método permite que conserve su color natural durante más tiempo. No obstante, es posible que la fruta pierda ligeramente intensidad en su sabor al estar en contacto con el agua.