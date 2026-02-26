El calendario de celebraciones gastronómicas tiene al 26 de febrero como el Día Mudial del Pistacho. Se trata de uno de los frutos secos más populares a nivel mundial y que se ha hecho popular por las adaptaciones a diferentes preparaciones, tantos dulces como saladas.

Se celebra este día 26 de febrero gracias a que en el año 1983 se dio la primera cosecha de este fruto en Estados Unidos. Ahora, después de muchos años después, se han ido conociendo los diferentes beneficios que trae comer este fruto y se aprovecha la fecha para mencionar las diferentes formas de preparación.

Origen del pistacho

El pistacho proviene del árbol Pistacia vera, originario de regiones áridas de Irán, Afganistán y partes de Turquía. De acuerdo con la historia, se cultiva desde hace más de 3.000 años.

Se sabe que era apreciado en el antiguo Imperio Persa y que llegó al Mediterráneo gracias a los romanos.

En cuanto a su llegada a América, se empezó a comercializar en el siglo XX, especialmente en California, que en la actualidad es uno de los mayores productores del mundo.

Beneficios de consumir pistacho, según ChatGPT

Si el consumo es de 25–30 g al día aporta beneficios reales como:

Salud cardiovascular

Rico en grasas saludables (monoinsaturadas y poliinsaturadas).

Ayuda a reducir colesterol LDL (“malo”).

Contiene fitoesteroles que favorecen la salud del corazón.

Alto en proteína vegetal

Es de los frutos secos con mayor contenido proteico.

Ideal para complementar dietas vegetarianas o activas.

Control del peso

A pesar de ser calórico, genera mayor saciedad.

Su fibra y proteína ayudan a controlar el apetito.

Salud intestinal

Buena fuente de fibra, que favorece la microbiota.

Antioxidantes

Contiene luteína y zeaxantina, beneficiosas para la salud ocular.

Aporta vitamina E y compuestos antioxidantes que combaten el estrés oxidativo.

Regulación de azúcar en sangre

Tiene índice glucémico bajo.

Puede ayudar a estabilizar la glucosa cuando se consume dentro de una dieta equilibrada.