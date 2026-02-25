La avena se convirtió en protagonista de desayunos y recetas saludables, porque es rica y saludable.

Durante mucho tiempo fue vista como un producto básico y poco atractivo, pero hoy la avena vive un verdadero “renacer” en la alimentación cotidiana.

Y es que con la avena puede hacerse desde desayunos energéticos hasta preparaciones saladas y panificados caseros, este cereal se ha posicionado como uno de los favoritos para quienes buscan equilibrio entre sabor y nutrición.

Según explicó la dietista-nutricionista Marta Olivares al portal We Life, se trata de un alimento con un perfil nutricional muy completo. La especialista destaca especialmente su aporte de nutrientes esenciales y su impacto positivo en la salud digestiva.

¿Por qué la avena es tan beneficiosa?

La popularidad de la avena no es casual. Entre sus principales ventajas se encuentran: fuente de nutrientes clave, aporta fibra dietética —particularmente beta-glucano—, proteínas de origen vegetal y vitaminas del complejo B, fundamentales para el metabolismo energético.

Es aliada del sistema digestivo, la fibra soluble ayuda a regular el tránsito intestinal y favorece el equilibrio de la microbiota, contribuyendo a una mejor salud intestinal.

Ideas de desayuno con avena

Avena clásica o porridge cremoso

Cocine avena en hojuelas con leche o bebida vegetal. Agregue: banano, mantequilla de maní, fresas, semillas de chía y manzana cocida con canela.

Avena “overnight”

Mezcle avena, yogur natural o leche, fruta y semillas. Déjala en la nevera toda la noche. Y listo. Las frutas que puede utilizar: nango y coco; arándanos y nueces y cacao y banano.

Pancakes de avena

Licue una taza de avena, 1 huevo, ½ banano y un chorrito de leche. Cocina como panqueques tradicionales. Puede añadir proteína en polvo si quiere más saciedad.

Galletas rápidas de avena y banano

Mezcle avena, banano maduro triturado y canela. Forma bolitas y hornea 12–15 minutos.

Smoothie energético con avena

Licue 1 cucharada de avena, 1 taza de leche, Fruta (fresa, mango o banano), y Semillas (linaza o chía).