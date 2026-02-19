Pasar el día en la playa suele asociarse con comidas improvisadas, snacks ultraprocesados, como mecatos y bebidas azucaradas por la “practicidad”.

Así debe preparar los huevos para conservar sus beneficios, según los nutricionistas

Así puede hacer platanitos en freidora de aire: receta fácil para acompañar con suero

El Festival Carnestolendo de la Yuca se realiza este sábado en el corregimiento de Burrusco, Palmar de Varela

Pero lo que también es cierto es que mantener una alimentación saludable durante el verano y esas idas a la playa es totalmente posible si se planifica con anticipación y se priorizan alimentos frescos, livianos y fáciles de transportar.

Asimismo, debe tener en cuenta que especialistas en nutrición coinciden en que el calor y la exposición prolongada al sol exigen prestar especial atención a la hidratación y a la correcta conservación de los alimentos para evitar intoxicaciones.

Asimismo, debe tener en cuenta que especialistas en nutrición coinciden en que el calor y la exposición prolongada al sol exigen prestar especial atención a la hidratación y a la correcta conservación de los alimentos para evitar intoxicaciones.

Deberá organizar con tiempo sus viandas y tener en cuenta que puede llevar: proteínas magras como pollo, atún, huevo, legumbres; carbohidratos complejos como pan o arroz integral, quinoa; vegetales y frutas frescas y grasas saludables como aguacate y frutos secos.

Deberá organizar con tiempo sus viandas y tener en cuenta que puede llevar frutas.

Además, el agua debe ser la bebida principal durante toda la jornada. Las altas temperaturas favorecen la deshidratación, por lo que también se pueden sumar frutas con alto contenido de agua, como sandía y melón.

Se aconseja evitar gaseosas y jugos azucarados, ya que no reemplazan adecuadamente los líquidos perdidos y pueden aumentar la sensación de sed.

Pexels Además, el agua debe ser la bebida principal durante toda la jornada.

7 ideas de snacks frescos y nutritivos para la playa

1. Sándwiches integrales

Con pan integral y proteínas magras como atún, pollo o huevo duro, acompañados de vegetales frescos.

2. Wraps integrales

Tortillas rellenas con pollo grillado, hojas verdes, zanahoria rallada, aguacate o hummus.

3. Ensaladas completas

Combinaciones de quinoa, arroz integral o legumbres con vegetales frescos y cubos de queso o huevo.

4. Tortillas caseras de vegetales

Opciones como calabaza, espinaca, acelga o caprese que se conservan bien envueltas y protegidas del calor.

5. Frutas frescas listas para consumir

Sandía, melón, ananá, uvas o duraznos cortados en recipientes herméticos.

6. Snacks saludables

Frutos secos, chips de manzana deshidratada, bastones de zanahoria o pepino.

7. Postres nutritivos

Yogur natural con frutas, budines integrales o galletas caseras de avena.