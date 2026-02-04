La cocina de Masterchef Celebrity abrió nuevamente sus puertas para recibir al grupo de participantes que dejarán atrás por unos meses sus roles como actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido para enfrentarse a las exigentes pruebas del reality de cocina más famoso del mundo.
Lea aquí: Rata y Valentina sorprendieron en el Box Azul y salvaron a Neos en la recta final del Desafío
Este año, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, juzgarán las preparaciones del grupo de famosos que decidió dar el sí a la invitación para hacer parte de esta competencia.
Laura Londoño, ganadora de Master Chef Celebrities España: 'Mi cocina está inspirada en Colombia y mi familia'
Por supuesto, la anfitriona de esta cocina y presentadora del formato, Claudia Bahamón, fue la encargada de recibir a los participantes de esta octava temporada de MasterChef Celebrity.
Dentro del grupo de aspirantes al título al mejor cocinero de los famosos de Colombia aparecen influencers, actores, humoristas y presentadores, quienes llegan dispuestas a conquistar paladares.
El grupo de cocineros de este 2026 está conformado por:
1. Angélica Blandón – Actriz
2. Emiro Navarro – Creador de Contenido
3. Emmanuel Restrepo – Actor
4. Hugo Gómez – Actor
5. Iván Marín – Comediante, actor y escritor
6. Jimmy Vásquez – Actor
7. Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora
8. Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido
9. Marcela Carvajal – Actriz
10. Martha Restrepo – Actriz
11. Milena López – Presentadora y empresaria
12. Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador
13. Tuto Patiño – Actor
14. Sebastián Vega – Actor
15. Verónica Orozco – Actriz y cantante
16. Víctor Tarazona – Actor
17. Luciano D’Alessandro – Actor
18. Luisa Vergara – Actriz y comediante
19. Mariana Mozo – Actriz
20. Diana Mina – Presentadora y periodista
Le puede interesar: Daddy Yankee cumplió 50 años y así lo celebró: “Toy Hermoso’; Happy Birthday to me”
21. Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor
22. Robert Farah – Tenista Profesional
23. Pautips – Creadora de Contenido
24. Virgina Lizcano - Comediante