La cocina de Masterchef Celebrity abrió nuevamente sus puertas para recibir al grupo de participantes que dejarán atrás por unos meses sus roles como actores, cantantes, comediantes, deportistas y creadores de contenido para enfrentarse a las exigentes pruebas del reality de cocina más famoso del mundo.

Este año, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, juzgarán las preparaciones del grupo de famosos que decidió dar el sí a la invitación para hacer parte de esta competencia.

Por supuesto, la anfitriona de esta cocina y presentadora del formato, Claudia Bahamón, fue la encargada de recibir a los participantes de esta octava temporada de MasterChef Celebrity.

Dentro del grupo de aspirantes al título al mejor cocinero de los famosos de Colombia aparecen influencers, actores, humoristas y presentadores, quienes llegan dispuestas a conquistar paladares.

El grupo de cocineros de este 2026 está conformado por:

1. Angélica Blandón – Actriz

2. Emiro Navarro – Creador de Contenido

3. Emmanuel Restrepo – Actor

4. Hugo Gómez – Actor

5. Iván Marín – Comediante, actor y escritor

6. Jimmy Vásquez – Actor

7. Julieta Piñeres – Periodista y Presentadora

8. Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido

9. Marcela Carvajal – Actriz

10. Martha Restrepo – Actriz

11. Milena López – Presentadora y empresaria

12. Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador

13. Tuto Patiño – Actor

14. Sebastián Vega – Actor

15. Verónica Orozco – Actriz y cantante

16. Víctor Tarazona – Actor

17. Luciano D’Alessandro – Actor

18. Luisa Vergara – Actriz y comediante

19. Mariana Mozo – Actriz

20. Diana Mina – Presentadora y periodista

21. Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor

22. Robert Farah – Tenista Profesional

23. Pautips – Creadora de Contenido

24. Virgina Lizcano - Comediante