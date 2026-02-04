El reconocido artista puertorriqueño Daddy Yankee celebró sus 50 años y lo publicó en sus redes sociales.

Publicó unas fotografías y un video donde reflexionó sobre los aprendizajes que ha acumulado durante décadas de carrera y experiencias personales, dejando claro que este aniversario representa mucho más que una fecha especial.

Asimismo, durante su mensaje, el cantante destacó que los momentos difíciles han sido determinantes en su evolución. Señaló que los procesos complejos, las dudas y los tropiezos fueron claves para fortalecer su carácter y reafirmar sus valores.

“Hoy no tan solo celebro el tiempo, sino que celebro todo lo que he aprendido viviendo. Aprendí que la vida no te transforma en la comodidad, sino en los procesos. En los momentos de dudas, de las caídas y en esos momentos en que decides no rendirte”, dijo.

El artista resaltó que su espiritualidad ha sido un pilar fundamental para mantenerse firme en los momentos de incertidumbre, permitiéndole afrontar los retos con una visión más clara y serena.

También indicó que a esta nueva década llega con una mentalidad renovada, más enfocada en el bienestar emocional, la gratitud y la coherencia entre su vida personal y su trabajo artístico.

Según expresó, esta etapa lo encuentra con mayor claridad sobre su propósito, aceptando sus imperfecciones y valorando cada experiencia como parte de su proceso de formación.

Además, como parte de la celebración, el cantante presentó el videoclip de su canción “Toy Hermoso”, una producción grabada en Puerto Rico que combina elementos visuales coloridos con un mensaje de esperanza y optimismo.

“A mí no me cuenten que ando SIN - CUENTA pero Toy Hermoso’. Happy Bitthday to me”, destacó en sus redes sociales.