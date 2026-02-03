Miles de usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos durante el reciente fin de semana festivo en México, luego de que comenzara a circular información sobre el supuesto fallecimiento de Laura Bozzo.

En cuestión de horas, el nombre de la conductora se posicionó entre las principales tendencias de las redes sociales.

El contenido, difundido principalmente en plataformas como TikTok, presentaba una narración que aseguraba que la presentadora había muerto repentinamente en su residencia.

El mensaje incluía detalles sin confirmar y utilizaba recursos digitales que despertaron sospechas sobre su autenticidad.

A medida que el video ganaba alcance, muchos seguidores expresaron preocupación, mientras otros comenzaron a cuestionar el origen del material.

Frente a la confusión generada, la propia Laura Bozzo decidió aparecer públicamente para aclarar la situación. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje en el que aseguró encontrarse en perfectas condiciones y aprovechó el momento para interactuar con su audiencia con tono irónico.

La conductora recordó uno de los momentos más icónicos de su carrera televisiva y dejó claro que no enfrentaba ningún problema médico ni se encontraba hospitalizada. Su reacción fue recibida con alivio por parte de sus seguidores.

“No sé cuántas veces me han dado por muerta es de locos. Es en serio? Besos a mi público. Los amo pronto de regreso. Alofoke tiene el poder de resucitar a los muertos”, escribió.

Asimismo, diversos usuarios hicieron un llamado a verificar fuentes antes de compartir información, mientras algunos medios aprovecharon para alertar sobre los riesgos de la desinformación en la era de la inteligencia artificial.