El rumor que la presentadora Laura Bozzo había fallecido, se convirtió en tendencia en redes sociales estos últimos días.

La reconocida presentadora peruana tuvo que salir a desmentir su supuesta muerte. Con su estilo directo y humor característico dejó claro que sigue activa, vigente y más fuerte que nunca.

Desde sus historias de Instagram, la también abogada compartió un mensaje en el que ironizó sobre la situación y reafirmó que continúa en perfectas condiciones.

“Hay Laura para rato”, escribió. Además, decidió llevar la broma a otro nivel al aparecer en su programa sobre una camilla, sorprendiendo al público mientras interpretaba la canción “No estaba muerto, andaba de parranda”.

Laura Bozzo es una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana. Su fama internacional se consolidó con el programa Laura en América, donde abordaba conflictos familiares y sociales.