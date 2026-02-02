La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se hizo viral el fin de semana en redes sociales.

Esto pasó luego de un comentario realizado por Johanna Fadul en plena dinámica de nominación, el cual generó una ola de críticas.

Durante la actividad de posicionamiento, en la que los participantes expresan sus razones para nominar a un compañero, la actriz se dirigió al bailarín Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita, con una frase que muchos televidentes consideraron ofensiva y fuera de lugar.

“Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel… y tu juego tan podrido como el grupo del que haces parte. Por eso quiero que te vayas de la casa”, dijo la actriz.

El ambiente en la casa cambió de inmediato, evidenciando incomodidad entre los concursantes.

Luego de la intervención de Fadul, varios participantes tomaron la palabra para rechazar cualquier tipo de discriminación. Algunos aprovecharon su turno para recalcar que el valor de una persona no depende de su apariencia ni de su origen.

Estas posturas fueron respaldadas por otros habitantes, quienes coincidieron en la importancia de mantener un ambiente de respeto dentro del programa, especialmente en momentos de tensión como las nominaciones.

Una vez finalizada la transmisión, el fragmento del programa comenzó a circular en plataformas como X, Instagram y TikTok. En pocas horas, el nombre de Johanna Fadul se convirtió en tendencia, acompañado de cientos de mensajes que cuestionaban sus palabras.

Muchos usuarios pidieron sanciones por parte de la producción, mientras otros exigieron una respuesta oficial del canal. Para gran parte de la audiencia, el episodio superó los límites del juego y tocó un tema sensible.

Johanna Fadul le ofreció disculpas públicas a Campanita

Tras la gala de eliminación, la actriz buscó a Campanita para aclarar la situación. En una conversación privada, le expresó su arrepentimiento y aseguró que no tuvo intención de herirlo.

Reconoció que se dejó llevar por la emoción del momento y afirmó que sus palabras no reflejan su manera de pensar. El bailarín aceptó las disculpas, lo que quedó registrado por las cámaras del programa.

“Jamás en la vida quise ofenderte por tu color de piel. Me dejé llevar por el momento. Me siento muy mal”, señaló.

Hasta el momento, el Canal RCN no ha anunciado medidas disciplinarias frente al episodio. Sin embargo, la presión de los seguidores continúa creciendo.