La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 estuvo llena de moda, creatividad y propuestas arriesgadas, indudablemente.

Pero uno de los looks que más comentarios generó fue el de la cantante estadounidense Chappell Roan. La artista volvió a demostrar que no teme romper esquemas y apostar por estilos fuera de lo convencional.

Desde su llegada al evento, Roan captó la atención de fotógrafos y asistentes con un vestido color granate confeccionado en tul, inspirado en una pieza icónica de la firma Mugler de finales de los años noventa. El diseño fue reinterpretado para la temporada primavera-verano 2026, combinando elementos clásicos con una visión moderna.

El atuendo se destacó por su estructura poco tradicional, sostenida mediante piercings decorativos que dejaban al descubierto parte del abdomen y la espalda. Este detalle convirtió el vestido en uno de los más comentados de la noche, tanto por su originalidad como por su fuerte carga estética.

Además, la intérprete complementó su look con tatuajes temporales en henna que recorrían su cuerpo y formaban la palabra “Princesa”, reforzando su identidad artística y su mensaje de empoderamiento.

Durante las entrevistas, la cantante optó por cubrirse con una capa del mismo tono. Su cabello pelirrojo, suelto sobre el pecho, aportó un toque más sobrio a la propuesta.

El vestuario de Chappell Roan estuvo basado en la colección “Jeu de Paume” primavera-verano 1998 de Manfred Thierry Mugler, considerada una de las más influyentes en la historia de la moda. Esta versión fue adaptada por el diseñador Miguel Castro Freitas, quien logró actualizar el concepto sin perder su esencia original.

No es la primera vez que Chappell Roan se convierte en tendencia por su estilo. En ediciones anteriores de los Grammy, semanas de la moda y galas internacionales, la cantante ha sido reconocida por su capacidad para reinventarse y proponer looks memorables.